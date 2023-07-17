Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor

2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye'nin adımları damgasını vurdu.İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.ABD Başkanı Biden, Fransız lider Macron, Alman Şansölye Scholz'un da aralarında olduğu Dünya liderleri ile bir araya gelen Erdoğan'ın diplomasi trafiği zirvenin son günü de hız kesmeden devam etti.Erdoğan, Vilnius’ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.İki liderin aylar sonra ilk defa yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeyi mercek altına alan Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) şu değerlendirmede bulundu;'Türk devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzünü Batı'ya çeviriyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin komşu Yunanistan ve Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile sıkışan ilişkisine yeni bir hareket getiriyor.'Erdoğan'ın bu hamlesinin Atina ile olan ilişkilerde pozitif etkisi olacağına dikkat çeken RND, 'Erdoğan, NATO zirvesinin oturum aralarında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Konuşma, başlangıçta planlanandan iki kat daha uzun sürdü ve diplomatlar bunu iyiye işaret olarak kabul ettiler' dedi.Türkiye'nin yeni dış politikasını inceleyen bir başka Alman gazete Frankfurter Rundschau ise Avrupalı siyasilere çağrıda bulundu.Andreas Schwarzkopf imzalı analizde 'Erdoğan önemli sinyaller veriyor. Batılı hükümetler onun davranışlarına olumlu bakmalı' denildi.Yunan Kathimerini gazetesi ise ülkenin yeni dışişleri bakanı Yorgos Gerapetritis ile bir mülakat yaptı.Türkiye ile yeni dönemi değerlendiren Yunan bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;'Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile Vilnius'ta yaptığı görüşme, karşılıklı anlayış arzusu atmosferinde gerçekleşti. İyi niyetle bir diyalog başlatıyoruz ve bu yeni çabaya dürüstlük ve güvenin damgasını vurmasını istiyoruz. İlk adım atıldı. Ege'de şu anda hakim olan sakinlik, bu yeni başlangıcın verimli olabilmesi için gerekli bir ön koşuldur. Ancak gerçek bir dostluk, barış ve işbirliği olasılığına ulaşmak zaman ve tutarlılık gerektirecektir.'Yunan Hükümeti bir işbirliği ve diyalog ortamı arzulamaktadır' diyen Gerapetritis sözlerine şöyle devam etti;' Doğrudan bir iletişim kanalına doğru ilk adımlarını attığım Türk meslektaşımla güvenilir ve istikrarlı bir ilişki kurmayı kişisel olarak sabırsızlıkla bekliyorum.'Türkiye'nin Batı ve özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerine ilişkin olarak, Yunanistan'ın pozisyonun belirgin olduğunun altını çizen Gerapetritis, 'Avrupa-Türkiye ilişkilerinde ilerleme, son derece kırılgan bir bölgede istikrara katkıda bulunacaktır' dedi.Yunan bakan gerilimden uzak durmanın iki tarfın da yararına olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmede bulundu;'Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde sükunet ortamının devam etmesi ve gerilimden uzak durulmasının başlı başına karşılıklı yarar sağlayan bir durum, büyük bir kazanım olduğu muhakkaktır.'