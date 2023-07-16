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Zeytinburnu'nda bir sokağa 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Alâ'nın adı verildi!

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Kartaltepe Kışlası'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki çatışmada FETÖ mensubu darbecilere karşı savaşan ve yedi kurşunla vurulmasına rağmen kışlayı FETÖ'cülere teslim etmeyen Tümgeneral Davut Alâ'nın adının Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin hemen altındaki bir sokağa verildiğini açıkladı. Arısoy, Tümgeneral Davut Alâ için "Vatanını her şeyin üzerinde tutan bir kahraman. Şehitlerimiz Albay Sait Ertürk, Halit Yaşar Mine ve Serdar Gökbayrak'la birlikte 15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren bir Türk askeri." dedi.

Ekleme: 16.07.2023 - 11:40 Güncelleme: 16.07.2023 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Zeytinburnu'nda bir sokağa 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Alâ'nın adı verildi!İstanbul Kartaltepe Kışlası'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki çatışmada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup darbecilere karşı savaşan Piyade Albay Davut Alâ yedi kurşunla vurulmasına rağmen kışlayı FETÖ'cülere teslim etmedi. 15 Temmuz gazisi olan ve Tümgeneralliğe yükselen Davut Alâ'nın adı ise darbe girişiminin 7'inci yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Zeytinburnu ilçesinin Beştelsiz mahallesindeki bir sokağa verildi.

"VATANINI HER ŞEYİN ÜZERİNDE TUTAN BİR KAHRAMAN"

Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin hemen altındaki sokağa, 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Alâ Paşa'nın adının verildiğini, sosyal medyadan duyuran Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Tümgeneral Davut Alâ için "Vatanını her şeyin üzerinde tutan bir kahraman. Şehitlerimiz Albay Sait Ertürk, Halit Yaşar Mine ve Serdar Gökbayrak'la birlikte 15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren bir Türk askeri" ifadelerini kullandı. Arısoy sözlerine devam ederek, "Gazi Tümgeneral Davut Alâ'nın adı Zeytinburnu Beştelsiz'deki bu sokakta yaşayacak" deyip Gazi Tümgeneral Davut Alâ Sokağı'nın fotoğraflarını paylaştı.

SERGİ ZAFERİ ANLATIYOR

Zeytinburnu Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçenin 15 Temmuz Meydanı'nda yaşananların unutulmaması için Milli İrade Sergisi de açıldı. Arısoy sergi duyurusunu yaparak, "Gazi meydanımızda anlamlı bir sergi açtık. Tümgeneral Davut Alâ ve kıymetli hemşehrilerimizle birlikte. 15 Temmuz gecesini, milletçe yazdığımız destanı, zaferimizi anlatıyor. 30 Temmuz'a kadar ziyaret edebilirsiniz." dedi.
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