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MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 16.07.2023 - 12:38 Güncelleme: 16.07.2023 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiMSB'den yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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