MSB duyurdu: 19'u terörist 28 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor." notuyla yaptığı paylaşımda, 19'u terörist olmak üzere 28 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.