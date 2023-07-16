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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 16 Temmuz 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurt genelinde yüksek sıcaklıklar devam ederken, bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte 16 Temmuz Salı il il hava durumu...

Ekleme: 16.07.2023 - 09:33 Güncelleme: 16.07.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
EDİRNE 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Az bulutlu

KASTAMONU 13°C, 29°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

RİZE 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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