Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.İşte il il hava durumu...MARMARAEDİRNE 21°C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 22°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 20°C, 31°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ 22°C, 29°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 15°C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 23°C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 26°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 23°C, 40°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 41°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 30°C, 41°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 27°C, 37°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 18°C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 16°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 11°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA 20°C, 32°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 29°CAz bulutluKASTAMONU 13°C, 29°CAz bulutluSİNOP 23°C, 29°CAz bulutluZONGULDAK 19°C, 25°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorRİZE 20°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 21°C, 27°CParçalı ve az bulutluTOKAT 16°C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON 21°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluERZURUM 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluMALATYA 17°C, 34°CAz bulutluVAN 16°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 23°C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 39°CAz bulutlu ve açık