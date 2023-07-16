Hatay'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Hatay Belen'de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı.
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI
Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.