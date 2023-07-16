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'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''doğal gaza yüzde 224 zam geldi'' iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Doğal gaz fiyatında yüzde 224'lük değil, yüzde 1'lik bir artış yaşandığı aktarıldı. Öte yandan EPDK tarafından söz konusu haberlere ilişkin yapılan açıklamada, ''Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir'' ifadeleri kullanıldı.

'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama
Ekleme: 16.07.2023 - 23:03 Güncelleme: 16.07.2023 - 23:12 / Editör: Ozge Selin
'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama
Merkezin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı aktarıldı.

Bu oranın sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e tekabül ettiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Öte yandan Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine yaklaşmıştır. 'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiası doğru değildir."

EPDK'dan 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' iddialarına yalanlama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair haberleri yalanlayarak, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair gerçek dışı haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0,0747 TL/Sm3'e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir" denildi.
'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama
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