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Diyarbakır'da sahte altın üreten çeteye operasyon: 10 tutuklama

Sahte altın üretip, piyasaya süren çeteye yönelik 'Karat' adlı operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alınırken 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 16.07.2023 - 12:07 Güncelleme: 16.07.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da sahte altın üreten çeteye operasyon: 10 tutuklama
Altın fiyatlarının artması üzerine vatandaşı düşük ayarlı altın vaadiyle dolandıran çeteler sahte altın üretmeye başladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu kapsamda çalışma başlattı.

Ekipler, sahte ve düşük ayarlı altın satıp, dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma yaptı.

3 ay boyunca yüzlerce görüntü izleyen polis, bir atölyede baskı makineleri ile sahte altın üretildiğini belirledi.

18 şüpheli tespit edildi
Hurda altınların eritilip, içine bakır katılarak, 'çantacı' olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile piyasaya sürüldüğü saptandı.

18 şüpheliyi tespit eden polis, atölye ile bazı adreslere baskın yaptı; aramalarda altın baskı makineleri, eritme potaları, ayar silindirleri ve hassas teraziler ele geçirildi.

Polis ekiplerince ayrıca atölyede dedektörle toprak alanda arama yapıldı.

10 kişi tutuklandı
Polisin yaptığı çalışmalarda kuyumcuda ele geçirilen altınların analizler sonucunda sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatı ile gerçekleştirilen 'Karat' adlı operasyonun 'Ekonomik Suçlarla Sinerjik Mücadele' kapsamında kentte yapılan ilk operasyon olduğu kaydedildi.

Vatandaş uyarıldı
İl Asayiş Şube Müdürü de bu kapsamdaki operasyonlar sayesinde suçlarla mücadelede çok yol katedildiğini belirterek, vatandaşları sahte altın konusunda uyardı.
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