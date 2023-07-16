Bakan Osman Aşkın Bak, Milletler Ligi’nde finale yükselen Filetin Sultanları'nı tebrik etti!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.
Bakan Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Twitter hesabından yayımladığı paylaşımla tebrik etti.
Bak paylaşımında, ' Harikasının Filenin Sultanları. ABD'yi mağlup ederek finale yüklesen milli takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum' ifadelerine yer verdi.