Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerindendi! Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti!
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tanju Tuncel'den acı haber. "Yalancı Yarim", "Geniş Aile", "Dadı", "Eyvah Eyvah 2" ve "Üvey Baba" gibi sayısız projeyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.
Rol aldığı sayısız proje ile hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'den acı haber geldi.
Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Türk sinemasının usta ismi Tanju Tuncel hayatını kaybetti. 83 yaşında vefat eden ünlü isim sayısız film ve dizide rol aldı.
Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', 'Babamın Kemikleri' gibi yapımlarda yer almıştı.
TANJU TUNCEL KİMDİR?
1940 yılında doğan Adana'da doğan Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.
Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.
1967: Samanyolu
1981: Zaman Mekan Makinesi
1982: Gülsüm Ana
1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
1983: Üç İstanbul
1984: Tutku
1986: Aşk Dediğin Laftır
1986: Çalıkuşu
1987: Gönül Dostları
1987: Mesela Muzaffer
1989: Uçurtmayı Vurmasınlar
1991: Deniz Gurbetçileri
1991: Menekşe Koyu
1992: Kanunun Ötesinde
1994: Artist Palas
1994: Babam Askerde
1995: Oğlum Adam Olacak
1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem
1996: Tutku
1996: Şaşıfelek Çıkmazı
1997: Hiç Bana Sordun mu?
1997: Nihavend Mucize
1997: Ruhsar
1997: Sıdıka
1999: Duruşma
1999: Figüran
1999: Çatısız Kadınlar
2000: Evdeki Yabancı
2000: Şemsi Paşa Pasajı
2001: Dadı
Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Türk sinemasının usta ismi Tanju Tuncel hayatını kaybetti. 83 yaşında vefat eden ünlü isim sayısız film ve dizide rol aldı.
Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', 'Babamın Kemikleri' gibi yapımlarda yer almıştı.
TANJU TUNCEL KİMDİR?
1940 yılında doğan Adana'da doğan Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.
Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.
1967: Samanyolu
1981: Zaman Mekan Makinesi
1982: Gülsüm Ana
1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
1983: Üç İstanbul
1984: Tutku
1986: Aşk Dediğin Laftır
1986: Çalıkuşu
1987: Gönül Dostları
1987: Mesela Muzaffer
1989: Uçurtmayı Vurmasınlar
1991: Deniz Gurbetçileri
1991: Menekşe Koyu
1992: Kanunun Ötesinde
1994: Artist Palas
1994: Babam Askerde
1995: Oğlum Adam Olacak
1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem
1996: Tutku
1996: Şaşıfelek Çıkmazı
1997: Hiç Bana Sordun mu?
1997: Nihavend Mucize
1997: Ruhsar
1997: Sıdıka
1999: Duruşma
1999: Figüran
1999: Çatısız Kadınlar
2000: Evdeki Yabancı
2000: Şemsi Paşa Pasajı
2001: Dadı