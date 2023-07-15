Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerindendi! Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti!

Rol aldığı sayısız proje ile hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'den acı haber geldi.Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Türk sinemasının usta ismi Tanju Tuncel hayatını kaybetti. 83 yaşında vefat eden ünlü isim sayısız film ve dizide rol aldı.Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', 'Babamın Kemikleri' gibi yapımlarda yer almıştı.1940 yılında doğan Adana'da doğan Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.1967: Samanyolu1981: Zaman Mekan Makinesi1982: Gülsüm Ana1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe1983: Üç İstanbul1984: Tutku1986: Aşk Dediğin Laftır1986: Çalıkuşu1987: Gönül Dostları1987: Mesela Muzaffer1989: Uçurtmayı Vurmasınlar1991: Deniz Gurbetçileri1991: Menekşe Koyu1992: Kanunun Ötesinde1994: Artist Palas1994: Babam Askerde1995: Oğlum Adam Olacak1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem1996: Tutku1996: Şaşıfelek Çıkmazı1997: Hiç Bana Sordun mu?1997: Nihavend Mucize1997: Ruhsar1997: Sıdıka1999: Duruşma1999: Figüran1999: Çatısız Kadınlar2000: Evdeki Yabancı2000: Şemsi Paşa Pasajı2001: Dadı