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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerindendi! Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tanju Tuncel'den acı haber. "Yalancı Yarim", "Geniş Aile", "Dadı", "Eyvah Eyvah 2" ve "Üvey Baba" gibi sayısız projeyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.

Ekleme: 15.07.2023 - 14:57 Güncelleme: 15.07.2023 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerindendi! Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti!Rol aldığı sayısız proje ile hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'den acı haber geldi.

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Türk sinemasının usta ismi Tanju Tuncel hayatını kaybetti. 83 yaşında vefat eden ünlü isim sayısız film ve dizide rol aldı.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerindendi! Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti!

Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', 'Babamın Kemikleri' gibi yapımlarda yer almıştı.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

1940 yılında doğan Adana'da doğan Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.

1967: Samanyolu

1981: Zaman Mekan Makinesi

1982: Gülsüm Ana

1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

1983: Üç İstanbul

1984: Tutku

1986: Aşk Dediğin Laftır

1986: Çalıkuşu

1987: Gönül Dostları

1987: Mesela Muzaffer

1989: Uçurtmayı Vurmasınlar

1991: Deniz Gurbetçileri

1991: Menekşe Koyu

1992: Kanunun Ötesinde

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerindendi! Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti!

1994: Artist Palas

1994: Babam Askerde

1995: Oğlum Adam Olacak

1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem

1996: Tutku

1996: Şaşıfelek Çıkmazı

1997: Hiç Bana Sordun mu?

1997: Nihavend Mucize

1997: Ruhsar

1997: Sıdıka

1999: Duruşma

1999: Figüran

1999: Çatısız Kadınlar

2000: Evdeki Yabancı

2000: Şemsi Paşa Pasajı

2001: Dadı
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