Türkiye-ABD görüşmelerinde iş dünyasını heyecanlandıran gelişme: 100 milyar dolar fırsatı! Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.Şimşek, G20 toplantılarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.Vilnius'ta NATO Zirvesi ile başlayan Türkiye-ABD yakınlaşma sürecinin hem ekonomide hem de ticari alanda yeni işbirliklerine kapı açması bekleniyor. Bu kapsamda gözler 17-18 Temmuz'da Hindistan'da yapılacak G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantı marjında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşecek.Vilnius'ta NATO Zirvesi çerçevesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü liderlerden biri de ABD Devlet Başkanı Joe Biden oldu. Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından iki ülke arasında pek çok alanda işbirliğini içeren yeni bir dönemin kapılarının açılması bekleniyor.Biden'ın görüşmede, 'İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için büyük bir fırsat var' ifadesini kullandığı da belirtiliyor.Ekonomiyi de etkileyen zirve buluşmaları, 17-18 Temmuz tarihlerinde Hindistan'da devam edecek. Hindistan'daki G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısında önemli bir görüşme yapılacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Hazine Bakanı Janet Yellen ile ikili bir görüşme yapacak. Görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'deki ABD yatırımlarının artırılması için iş dünyasının girişimleri de sürüyor. 19 Eylül'de ABD'de Türkiye Yatırım Konferansı düzenlenecek. Şimşek'in bu toplantıda Amerikalı yatırımcılar ile buluşması ve soruları yanıtlaması planlanıyor. Toplantı ABD'li yatırımcılarla Türk şirketlerini de buluşturacak.ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel, ABD'li şirketlerin Türkiye'deki makroekonomik reformları ve iş ortamındaki iyileştirmeleri yakından takip ettiğini belirterek, ABD ve Türkiye'nin gelecek aylarda Washington ve Ankara'da çok sayıda önemli ticari ve yatırım görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini bildirdi.Türkiye'nin NATO Liderler Zirvesi'nde yürüttüğü yoğun diplomasi ve Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin olumlu sonuçları, Türk ve Amerikan iş dünyasını heyecanlandırdı. Bu durum, Türkiye'nin NATO Liderler Zirvesi'nde kazandığı siyasi ivmenin iş ve yatırım fırsatına çevrilebileceğine dair beklentileri de artırdı.ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel, ABD'li şirketlerin Türkiye'deki makroekonomik reformları ve iş ortamındaki iyileştirmeleri yakından takip ettiğini belirterek, ABD ve Türkiye'nin gelecek aylarda Washington ve Ankara'da çok sayıda önemli ticari ve yatırım görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini bildirdi.Miel, 'ABD ve Türkiye'nin gelecek aylarda Washington ve Ankara'da çok sayıda önemli ticari, yatırım ve düzenleyici görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD ve Türkiye arasında daha fazla üst düzey iş birliğiyle bu görüşmeler her iki taraf için de sonuçlar doğuracaktır.' dedi.Bu görüşmelerin, dijital ticaret, enerji ve iklim alanlarında pazar erişimini geliştirmek ve iş birliğini derinleştirmek için Türk politika yapıcılarını ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya getireceğini aktaran Miel, özel sektörün ise bu hükümet görüşmelerine katkı sağlayacağını ve hükümet düzenlemelerinin reel ekonomi üzerindeki etkisini iletmek için bir araya geleceğini ifade etti.Jennifer Miel, 'Genel olarak ABD şirketleri, Türkiye'deki makroekonomik reformları ve iş ortamındaki iyileştirmeleri yakından takip ediyor. Yeni ekonomi ekibi iyi bir başlangıç yaptı.' dedi.NATO Liderler Zirvesi'nin özellikle savunma ve havacılık şirketlerine güçlü bir birlik sinyali verdiğini ifade eden Miel, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2023) son gelişmelerden faydalanacağını dile getirdi.Miel, ABD'li şirketlerin IDEF sırasında ve eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türk yetkililerle görüşeceğini belirterek, 'ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ve ABD ile Türk işletmeleri arasındaki 100 yıllık dostluğu kutlamak için ekim ayında ABD'li şirketlerden oluşan bir heyeti Ankara ve İstanbul'a götürecek.' diye konuştu.