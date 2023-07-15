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Osmaniye'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdüğü 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın havadan uçak ve helikopterlerin verdiği destekle kontrol atlına alınmaya çalışılıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı köyünde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkanlarımızla müdahale ediyoruz." dedi.

Ekleme: 15.07.2023 - 18:53 Güncelleme: 15.07.2023 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
Osmaniye'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyorAlınan bilgiye göre, orman yangını ilçeye bağlı Gaffarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarında çıktı. Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Çevre sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesine rağmen yangın rüzgarın etkisiyle Sumbas, Akdam köyü Akyar mahallesine doğru ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

Yangın nedeniyle şuana kadar bölgede bulunan 3 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

VALİ YILMAZ, YANGIN BÖLGESİNDE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz'a, Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz eşlik etti.

Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı köyünde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkanlarımızla müdahale ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi bir rüzgar var. Maalesef hava çok sıcak. Şu anda 2 uçak, 5 helikopterle havadan ve bütün araçlarımızla karadan müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz, Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız inşallah. Şu ana kadar 6 evi tahliye ettik, 100 büyükbaş hayvanı da tahliye ettik. Eğer tehlike arz edecek olursa, evlere yaklaşma durumunda diğer yerlerde de bu uygulamayı yaparız" dedi.

Osmaniye'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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