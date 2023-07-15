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İzmir’de düzensiz göçmenlere bir operasyon daha: 170 kişi yakalandı

Konak ilçesi Basmane semtinde ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 170 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Ekleme: 15.07.2023 - 22:37 Güncelleme: 15.07.2023 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de düzensiz göçmenlere bir operasyon daha: 170 kişi yakalandıİzmir polisi, kent genelinde yaptığı çeşitli operasyonlar ile düzensiz göçmenleri adeta kıskaca aldı.

Geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Basmane semtinde düzensiz göçmenlere yönelik art arda operasyon gerçekleştiren ekipler, yine aynı bölgede göçmenlere yönelik bir operasyon daha yaptı.

İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan, izinsiz çalışan veya yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 170 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İzmir’de düzensiz göçmenlere bir operasyon daha: 170 kişi yakalandı
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