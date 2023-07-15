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Beyaz Gazete
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'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...

NATO Liderler Zirvesi sona erdi ancak yankıları hala devam ediyor. ABD medyası Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde elde ettiği başarıları konuşuyor. The Hill, 'Erdoğan bitti demeden bitmez' ifadelerini kullandı.

'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...
Ekleme: 15.07.2023 - 16:41 Güncelleme: 15.07.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...
Başkan Erdoğan'ın NATO liderler Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar dünyanın gündeminden düşmüyor. Uluslararası basın Erdoğan için 'Hiçbir şey onsuz olmuyor' ifadelerini kullanırken Amerikan The Hill, Erdoğan bitti demeden bitmez' dedi.

Ukrayna Devlet Bakanı Volodimir Zelenskiy'nin NATO Liderler Zirvesi'nde istediğini alamadığını yazan gazete, 'Aksi görünse de İsveç de öyle' dedi.

'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...

Türkiye'nin İsveç'in ittifaka üyeliğinin önünü açtığını yazan gazetede, yine de İsveç'in NATO'ya katılımının parlamento onayı olmadan garanti edilmesinin uzak ihtimal olduğu belirtildi.

'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...

Parlamentonun yaz tatiline girdiği ve dolayısıyla İsveç'in NATO üyeliğinin oylanmasının Ekim'e kaldığı hatırlatılan haberde, Erdoğan'ın çok sayıda taviz aldığı yazıldı.

Erdoğan'ın AB talebi ile ilgili somut bir adım görmemesi halinde İsveç'e üyelik taahhüdünden pekala geri dönebileceği yazılan haberde, F-16 konusu için de benzer durumun geçerli olabileceği belirtildi.

'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...

Türk düşmanı senatör Bob Menendez krizine de değinilen haberde, F-16 satışının netlik kazanmaması halinde de Türkiye'nin İsveç konusunda nihai kararı vermeyebileceği belirtildi.

Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde çok sayıda taviz elde ettiği belirtilirken İsveç'in NATO üyeliğinin kesin olmadığı 'Erdoğan bitti demeden bitmeyeceği' yazıldı.

'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...
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