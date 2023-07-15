'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...

Başkan Erdoğan'ın NATO liderler Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar dünyanın gündeminden düşmüyor. Uluslararası basın Erdoğan için 'Hiçbir şey onsuz olmuyor' ifadelerini kullanırken Amerikan The Hill, Erdoğan bitti demeden bitmez' dedi.Ukrayna Devlet Bakanı Volodimir Zelenskiy'nin NATO Liderler Zirvesi'nde istediğini alamadığını yazan gazete, 'Aksi görünse de İsveç de öyle' dedi.Türkiye'nin İsveç'in ittifaka üyeliğinin önünü açtığını yazan gazetede, yine de İsveç'in NATO'ya katılımının parlamento onayı olmadan garanti edilmesinin uzak ihtimal olduğu belirtildi.Parlamentonun yaz tatiline girdiği ve dolayısıyla İsveç'in NATO üyeliğinin oylanmasının Ekim'e kaldığı hatırlatılan haberde, Erdoğan'ın çok sayıda taviz aldığı yazıldı.Erdoğan'ın AB talebi ile ilgili somut bir adım görmemesi halinde İsveç'e üyelik taahhüdünden pekala geri dönebileceği yazılan haberde, F-16 konusu için de benzer durumun geçerli olabileceği belirtildi.Türk düşmanı senatör Bob Menendez krizine de değinilen haberde, F-16 satışının netlik kazanmaması halinde de Türkiye'nin İsveç konusunda nihai kararı vermeyebileceği belirtildi.Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde çok sayıda taviz elde ettiği belirtilirken İsveç'in NATO üyeliğinin kesin olmadığı 'Erdoğan bitti demeden bitmeyeceği' yazıldı.