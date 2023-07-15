Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden neredeyse 2 ay geçti. AK Parti, hedeflerini ve verdiği sözleri yerine getirdi, yerel seçim çalışmalarına da start verdi. Ancak muhalefette kriz bitmedi. 8'li koalisyonun her partisinde, her gün bir kaos meydana geldi.Yenilginin faturasının kesildiği Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarını duymazdan geldi. Kurultayı yerel seçimlerden sonra yapmak için sıra sıra hamleler gerçekleştirdi. 'Oğlum' gibi dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı üzerine parti içinde başlayan huzursuzlukları ise engelleyemedi. İkili arasında yaşanan koltuk kavgası, parti içinde bölünmeyi beraberinde getirdi.Her fırsatta yaptığı açıklamalarla Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışını engellemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi.CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, hem parti içinden hem de seçmenden yükselen değişim çağrısına ilk kez bu kadar net yanıt verdi.13 yıllık genel başkanlığında hiçbir seçim kazanamamış olmasına rağmen 'CHP'de değişime ihtiyaç olmadığını dile getirdi. 'CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var.Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal demokrat partiyiz. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Sosyal demokrat bir partiyiz, 6 okumuz var' diyerek Ekrem İmamoğlu'na açık açık 'genel başkanlık hevesine kapılma' mesajı gönderdi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadıkları koltuk kavgası nedeniyle aralarının açık olduğu Ekrem İmamoğlu'nu yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olarak göstermeyeceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu, bu iddiayı doğrulayacak bir açıklama yaparak yerel seçimlerdeki adaylıklar hakkında da bilgi verdi.Adayları belirlerken anket ve saha çalışması yapacaklarını ve 'Kazanacak aday' çıkartacaklarını dile getirdi.'Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek.Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. 'Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız' diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek' ifadesine yer verdi.13 yıla sayısız yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Saygı Öztürk'ün Siyaseti nereye kadar götüreceksiniz' sorusunu ise adeta geçiştirdi.'Buna cevap vermek istemem' dedi.