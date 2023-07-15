  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok

CHP'de seçimlerin ardından tam bir kaos yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları hızla tırmandı. Partide fikir çatışmaları yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu istifa et çağrılarına sessiz kaldı. CHP'ye yakın bir gazeteye verdiği röportajda ise değişim beklentisini ilk kez yanıtladı. "Değişime gerek yok" diyerek kapıyı kapattı. Yerel seçimler için ise Ekrem İmamoğlu'nu panikletecek bir açıklama yaptı: Kiminle kazanacağımıza bakacağız!

Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok
Ekleme: 15.07.2023 - 13:57 Güncelleme: 15.07.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden neredeyse 2 ay geçti. AK Parti, hedeflerini ve verdiği sözleri yerine getirdi, yerel seçim çalışmalarına da start verdi. Ancak muhalefette kriz bitmedi. 8'li koalisyonun her partisinde, her gün bir kaos meydana geldi.

Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok

PARTİ BÖLÜNDÜ!

Yenilginin faturasının kesildiği Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarını duymazdan geldi. Kurultayı yerel seçimlerden sonra yapmak için sıra sıra hamleler gerçekleştirdi. 'Oğlum' gibi dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı üzerine parti içinde başlayan huzursuzlukları ise engelleyemedi. İkili arasında yaşanan koltuk kavgası, parti içinde bölünmeyi beraberinde getirdi.

İLK KEZ NET MESAJ VERDİ

Her fırsatta yaptığı açıklamalarla Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışını engellemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, hem parti içinden hem de seçmenden yükselen değişim çağrısına ilk kez bu kadar net yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok

DEĞİŞİME GEREK YOKMUŞ!

13 yıllık genel başkanlığında hiçbir seçim kazanamamış olmasına rağmen 'CHP'de değişime ihtiyaç olmadığını dile getirdi. 'CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var.

Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal demokrat partiyiz. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Sosyal demokrat bir partiyiz, 6 okumuz var' diyerek Ekrem İmamoğlu'na açık açık 'genel başkanlık hevesine kapılma' mesajı gönderdi.

EKREM'İN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadıkları koltuk kavgası nedeniyle aralarının açık olduğu Ekrem İmamoğlu'nu yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olarak göstermeyeceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu, bu iddiayı doğrulayacak bir açıklama yaparak yerel seçimlerdeki adaylıklar hakkında da bilgi verdi.

Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok

ADAY GÖSTERMEYECEK Mİ?

Adayları belirlerken anket ve saha çalışması yapacaklarını ve 'Kazanacak aday' çıkartacaklarını dile getirdi.

'Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek.

Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. 'Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız' diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek' ifadesine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok

SİYASETİ BIRAKIYOR MU?

13 yıla sayısız yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Saygı Öztürk'ün Siyaseti nereye kadar götüreceksiniz' sorusunu ise adeta geçiştirdi.

'Buna cevap vermek istemem' dedi.


'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı
Gazi Meclis'te anma töreni: O gece herkesin ortak paydası Türkiye oldu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken SMS! Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ
Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Milli irade şaşmaz, değişmez
Bakan Fidan: FETÖ’ye dünyayı dar etmeye devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…
ABB’yi İflas ettiren Yavaş’ın Borçlanma Talebine Tepki Yağdı
Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu
Darbecilerin asıl hedefi Erdoğan’dı: Millet liderine lider milletine sahip çıktı
Başkan Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak: O günkü ruh ve bilinçle meydanlara
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...
Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı
Ankara’nın durumu içler acısı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a sert tepki!
MİT'ten nokta operasyon! 40 sivilin katili etkisiz hale getirildi
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz
Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla devam
Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimizi bölemeyeceksiniz
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı