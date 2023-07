Başkan Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak: O günkü ruh ve bilinçle meydanlara

FETÖ'cü hainlerin kanlı darbe girişiminin üzerindem tam 7 yıl geçti. 15 Temmuz'da hainlere karşı devlet ve millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir demokrasi destanı yazdı. Bu millet bugün aynı ruh ve şahlanışla Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde ve yurtdışında anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar aynı ruh ve bilinçle meydanlara akın edecek. Türkiye'nin kahramanları rahmetle ve minnetle anılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi tarafından Beylerbeyi Stadyumu'nda saat 18.30'da düzenlenen programda vatandaşlara seslenecek. 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' temasıyla tertip edilen programda darbe girişimi hep bir ağızdan lanetlenecek. Yurtiçindeki etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Kahramanları'nın yanı sıra, 'Vatanın Kahramanları', 'Demokrasinin Kahramanları', 'Milli İradenin Kahramanları' ve 'Milletin Kahramanları' söylemleri, yurtdışında ise 'Victory of Democracy' ve 'Heroes of Türkiye Century' söylemleri ön plana çıkarılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerin tümünde aynı anda selalar okunacak.TBMM'de saat 12.00'de darbe girişimi sırasında yaşananların fotoğraf sergisi ile film gösterimi yapılacak. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 14.30'da anıta çelenk bırakılacak. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) şehitlikleri ziyaret edecek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay, TBMM, Kızılay 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergâhında Şehide Saygı Konvoyu yapılacak.İstanbul'da Haydarpaşa, Galata, Bakırköy ve Üsküdar'da, Ankara'da Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Gündoğdu Meydanı'nda mapping uygulamaları ve 3 boyutlu LED kulelerle kahramanların mücadeleleri anlatılacak.Türk milletinin kahraman mücadelesini gelecek nesillere aktarmak ve ortak hafıza oluşturmak amacıyla İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Ankara Kahramankazan'da 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, Gaziantep'te de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı. 2021'de açılan Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni 2 yılda 120 binden fazla kişi ziyaret etti.FETÖ, 40 yıllık sinsi planını 15 Temmuz gecesi hayata geçirerek askeri bir kalkışma başlattı. TSK bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker, darbe bildirisiyle yönetime el koyduklarını ilan etti. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmed Köprüsü asker tarafından kapatıldı, TBMM, içinde mlilletvekilleri bulunurken F-16'larla 4 kez bombalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanları rehin alındı. Başkan Erdoğan'ın davetiyle milyonlar sokaklara indi. Millet, eli silahlı FETÖ'cü askerlere karşı vatanını canı pahasına korudu. Vatansever polis ve askerler de milletle bir olup teröristelere karşı destan yazdı. Sabah saatlerinde darbe girişimi bastırıldı. Ancak millet evlerine girmeyip meydanlarda bir ay süreyle demokrasi nöbetleri tuttu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ve gazileri sahipsiz bırakmadı. Şehit yakınları ve malul gazilerine aylık bağlanırken, tazminat dışında bir de ek tazminat ödendi. Şehitlerin 2 yakınına ve gazilere istihdam, faizsiz konut kredisi, yüzde 40 elektrik, yüzde 50 su indirimi, ücretsiz ulaşım, şehit ve gazi çocuklarına özel okullarda ücretsiz eğitim, emlak vergisi ve araç alımlarında ÖTV muafiyeti hakkı tanındı.İletişim Başkanlığı 6 ülkede panel serisi düzenlenliyor. İsveç ve Almanya'da 13 Temmuz'da başlayan paneller, 15 Temmuz'da Bosna Hersek, Fransa, Belçika ve Sırbistan'da devam edecek. New York Times Meydanı'nda ise LED ekranlarında İngilizce sunumlar gösterilerek FETÖ'nün karanlık yapılanmasına dikkat çekilecek, 15 Temmuz şehitlerinin ayakkabıları sergilenecek.Başkan Erdoğan dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik sürecini ele aldı