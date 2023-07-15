Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya’nın ardından Malezya’da diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Malezya’da, Malezya Dışişleri Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir tarafından karşılandı.Fidan, ardından Malezya Dışişleri Bakanı Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir ve Penang eyalet Başbakanı Chow Kon Yeow ile bir araya geldi.