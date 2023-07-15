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Ankara’nın durumu içler acısı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a sert tepki!

Ankara’nın durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. Vatandaşlar, yönetemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a sert tepki gösterdi. Ak Parti Ankara İl Başkanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimiyle ilgili Ankaralı vatandaşların görüşlerinin yer aldığı bir video yayınladı.

Ankara’nın durumu içler acısı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a sert tepki!
Ekleme: 15.07.2023 - 11:34 Güncelleme: 15.07.2023 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Ankara’nın durumu içler acısı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a sert tepki!
4 yıldır hizmet yerine algıyla Ankara'yı yönetmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a tepkiler kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına Ankara'da vadedilen 'hizmet' siyaseti de çuvalladı. Ak Parti Ankara İl Başkanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimiyle ilgili Ankaralı vatandaşların görüşlerinin yer aldığı bir video yayınladı.

“Soyadı Yavaş diyor ya o lakabıyla devam ediyor”
Bayramda işçinin ikramiyesini vermedi çalmayan adam. Dürüstmüş, ne dürüstü. Soyadı Yavaş diyor ya o lakabıyla devam ediyor.

“Altyapısı gerçekten içler acısı”
Altyapısı gerçekten içler acısı. Bundan önce Melih Başkan'a suç atılıyordu. Bunu kısa bir sürede çözeceğiz diyorlardı. Açıkça söylemek gerekirse bunların hiç birini görmedim vatandaş olarak.

“Hiçbir icraat göremedim ki”
Hiçbir icraat göremedim ki söyleyeyim. Belediye'yi hak etti de Cumhurbaşkanlığı mı kaldı?

“Mansur Yavaş'ın Ankara'ya bir çivi kadar hizmeti yok”
Mansur Yavaş'ın Ankara'ya bir çivi kadar hizmeti yok. Yazıklar olsun ona. Mansur Yavaş'ı Ankara'da kimse istemiyor. Gitsin eski yerine Beypazarı'nda muhtarlığını yapsın.

“Çöpümüzü alsınlar yeter”
Çöpümüzü bari alsınlar yeter. Ben başka bir şey istemiyorum. İnşallah tez zamanda bunlardan kurtuluruz da eski günlere döneriz.

“Belediye başkanlığını yapamayan Türkiye'yi nasıl idare edecek”
Mazgalları kapattı her yeri su bastı sel bastı. Bu adamdan hiçbir hizmet görmedik ki biz. Belediye başkanlığını yapamayan Türkiye'yi nasıl idare edecek”

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Ankara’nın durumu içler acısı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a sert tepki!
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