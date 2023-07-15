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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz

Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, Gölbaşı’ndaki bombalı saldırıda şehit düştü. Annesi Huriye Yiğit, “Şehit düşmese 2 ay sonra evlenecekti. Kızım Cennet’le inşallah cennette buluşuruz” dedi.

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz
Ekleme: 15.07.2023 - 09:29 Güncelleme: 15.07.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz
15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçmesine karşın, belleklere kazınan büyük acı, hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyor. 251 vatan evladının şehit düştüğü, 2 bin 734 kişinin ise gazi olduğu o hain gece, sevenleri de birbirinden ayırdı.

15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, darbe kalkışması gecesi, FETÖ'cü hainlerin Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenledikleri hava saldırısında şehit düştü. Cennet Yiğit, şehit düşmeden bir ay önce futbolcu Ali Bilgin ile sözlenmişti. Kurban Bayramı'nda nişan, 1 ay sonra da düğün yapmaya hazırlanıyorlardı.

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz

Kızının şehit olmadan önce sözlendiğini belirten Huriye Yiğit; 'FETÖ 251 vatandaşımızı şehit etti, ama geride kalan binlerce kişiyi ise yarım bıraktı' dedi.

BEYAZ KARANFİL BIRAKIRDI
Kızının şehit düşmesinin ardından sözlüsü Ali Bilgin'in de yıllarca Kayseri'ye gelerek Cennet'in mezarını ziyaret ettiğini belirten Huriye Yiğit, 'Biz Ali'nin geldiğini şehitliğe gittiğimizde Cennet'in mezarı üzerine bırakılan beyaz karanfillerden anlıyorduk.

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz

Ali Ankara'dan Kayseri'ye gelip sürekli Cennet'in mezarını ziyaret ediyordu. Kızım Cennet'le inşallah cennette buluşuruz' diye konuştu.

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz


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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz
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