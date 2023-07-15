15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçmesine karşın, belleklere kazınan büyük acı, hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyor. 251 vatan evladının şehit düştüğü, 2 bin 734 kişinin ise gazi olduğu o hain gece, sevenleri de birbirinden ayırdı.15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, darbe kalkışması gecesi, FETÖ'cü hainlerin Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenledikleri hava saldırısında şehit düştü. Cennet Yiğit, şehit düşmeden bir ay önce futbolcu Ali Bilgin ile sözlenmişti. Kurban Bayramı'nda nişan, 1 ay sonra da düğün yapmaya hazırlanıyorlardı.Kızının şehit olmadan önce sözlendiğini belirten Huriye Yiğit; 'FETÖ 251 vatandaşımızı şehit etti, ama geride kalan binlerce kişiyi ise yarım bıraktı' dedi.Kızının şehit düşmesinin ardından sözlüsü Ali Bilgin'in de yıllarca Kayseri'ye gelerek Cennet'in mezarını ziyaret ettiğini belirten Huriye Yiğit, 'Biz Ali'nin geldiğini şehitliğe gittiğimizde Cennet'in mezarı üzerine bırakılan beyaz karanfillerden anlıyorduk.Ali Ankara'dan Kayseri'ye gelip sürekli Cennet'in mezarını ziyaret ediyordu. Kızım Cennet'le inşallah cennette buluşuruz' diye konuştu.