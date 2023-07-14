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Beyaz Gazete
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Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…

Yunanistan'ın dört gözle beklediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşme sonrası kritik açıklamalar geldi. İkili ilişkilerde yeni rota çizilirken Miçotakis seçim sonrası verdiği ilk röportajda ağzındaki baklayı çıkardı.

Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…
Ekleme: 14.07.2023 - 10:18 Güncelleme: 14.07.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönemin sinyalleri verilirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın günlerdir beklediği NATO Zirvesi'ndeki Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin ardından ilk röportajını veren Miçotakis ikili ilişkilerde gündeminde yer alan konuyu açıkladı.

Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi, Türk-Yunan ilişkilerinde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesi yönündeki karşılıklı arzuyu ortaya koydu.

İki ülkenin yeni döneminde çizilen rota az çok belli olurken Miçotakis verdiği röportajda masasındaki konuya dikkat çekti. Kathimerini de yer alan habere göre, SKAI TV'ye konuşan Miçotakis, zorlu 4 yılın ardından ikili ilişkilerde yeni adımlar atıldığını belirtti.

Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…

EN BÜYÜK ÇATIŞMA KONUSU

İki ülkenin en önemli çatışma konusunun deniz bölgelerinin sınırlandırılması olduğunu söyleyen Miçotakis, 'Lahey'e gitmeyi kabul edersek sorunu çözebiliriz' ifadelerini kullandı.

Miçotakis 'En büyük hedef aradaki anlaşmazlığın çözülmesi. Türkiye ile hala en büyük anlaşmazlıklarımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarının, MEB'in ve kıta sahanlığının belirlenmesidir' ifadelerini kullandı.

MUTLAK BİR SAVAŞA HAZIR OLMA DURUMU

Geçtiğimiz yaz aylarında, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara göre gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırdığı gerekçesi ile iki ülke arasında gerilimin iyice tırmandığı bilinirken Miçotakis 'Mutlak bir savaşa hazır olma noktasına ulaşmıştık' ifadelerini kullandı.

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

Öte yandan Miçotakis, silahlanma konusunda yeni gelişmeler olacağını belirtti. Türkiye'ye karşı her zaman güçlü bir caydırıcı güce sahip olmak istediklerini belirtti.

Yunanistan'da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye'nin kırmızı çizgisi masada…
Erdoğan ile görüşme hakkında da konuşan Miçotakis, güzel bir atmosfer olduğunu belirtti. Sürekli gerilim ortamında yaşamak zorunda olunmadığını ifade eden Miçotakis iki liderin de karşılıklı çıkarlarını savunduğunu söyledi.

TAVİZ VEREBİLİRİZ

Türkiye ile olan sorunları çözmenin Yunanistan'ın çıkarına olduğunu belirten Miçotakis, müzakere sürecinde tavizler verebileceğini belirtti.

Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…

GERİLİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN O KONUŞMAYI HATIRLATTI

Türkiye'nin F-16 alımı üzerine de konuşan Miçotakis, Kongre'de yaptığı konuşmayı hatırlattı. Geçtiğimiz yıl ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı ile ili ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getiren Miçotakis, Doğu Akdeniz'de istikrarın hesaba katılması gerektiğini söyledi.

ABD'den F-35 almak için çalıştıklarını söyleyen Miçotakis bir yandan da Rafele'yi tedarik ettiklerini belirtti.

KIBRIS SORUNU!

AB Türkiye yakınlaşması ile ilgili ise 'biz masadayız bir ölçüde etkimiz var, Kıbrıs ortada' ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…
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