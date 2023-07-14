Tanju Özcan partiden ihraç edileceğini öğrendi! Bu zevki onlara tattırmayacağım istifa edeceğim...

Tarihi seçim sonrası CHP’de kargaşa devam ediyor…Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet eden isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, harekete geçti.Bolu’dan Ankaraya yürüyüş gerçekleştiren Özcan, Anıtkabir’de Kılıçdaroğlu’nu Atatürk’e şikayet etti.Yürüyüşünün son gününde CHP Genel Merkezi önüne giden Özcan, Kılıçdaroğlu’na bir de koltuk fırlattı.Yaşanan gelişmeler sonrasında Özcan, gazeteci Fatih Altaylı’ya konuştu.Özcan, konuşması sırasında genel başkan talimatıyla partiden atılacağını öğrendiğini açıkladı.Talimatı öğrendikten sonra Temmuz ayının 19’unca istifa etmeye karar verdiğini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti;Genel başkan talimat vermiş. Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’unca partimden istifa edeceğim.