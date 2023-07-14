Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ülke içerisinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor.Terörü bitirmeye kararlı Kahraman Türk askeri, birçok noktada çalışmalarına devam ediyor.Başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.Bu kapsamda arama-tarama faaliyetleriyle teröristlerin mağara, sığınak ve barınaklarına giriliyor.Milli Savunma Bakanlığı bu konuda yeni bir operasyonu duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hâle getirdi.Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:▪️ 3 adet M-16 piyade tüfeği,▪️ 2 adet AK-47 piyade tüfeği,▪️ 1 adet 12.7 mm keskin nişancı silahı,▪️ 2 adet el bombası,▪️ 45 adet el telsizi,▪️ 4 adet dolu şarjör,▪️ 2 adet termal silah üstü dürbün,▪️ 2 adet fotoğraf makinesi,▪️ Muhtelif malzeme.