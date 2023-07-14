Körfez'de gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti: Ekonomik bağlar gelişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkmaya hazırlanıyor.Erdoğan'ın resmi ziyaretleri, 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayacak.Bölgeyle ilgili yayın yapan gazeteler, Erdoğan'ın kuracağı temaslar kapsamında politik ve ekonomik bağların geliştirilmesinin yanı sıra yatırımların artırılmasının da masada olacağını yazdı.BAE merkezli The National gazetesi, pazartesi günü başlayacak tur kapsamında önemli yatırım anlaşmalarının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.Erdoğan'ın 'Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat ederek her türlü ilişkimizi geliştirmek istiyoruz.' dediği belirtildi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Erdoğan'ın planladığı seyahat öncesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği hatırlatıldı.BAE'nin, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında Türkiye'nin önde gelen ticaret ortağı olduğu, iki ülke arasındaki ikili ticaretin 2020 yılında 8 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.Haberde, 'BAE'deki liderler, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesinin bölgesel istikrar, refah ve barışa katkıda bulunacağına inanıyor.' dediği de aktarıldı.Bu arada ABD merkezli Bloomberg, Körfez turuyla ilgili bir haberinde şu ifadelere yer vermişti:Türk hükümeti, Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.Al-Monitor: Ciddi yatırım beklentisiBölgeyle ilgili yayınlar yapan Al-Monitor, 'Erdoğan, ziyareti öncesinde Körfez'den 'ciddi yatırımlar' bekliyor.' dedi.Ekonomik iş birliğinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı, Erdoğan'ın da bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'deki yatırımlarını ciddi şekilde artırmaya hazır olduklarını söylediği vurgulandı.Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile İstanbul'da düzenlenen Türk-Suudi İş Forumu'nda bir araya geldiği, Türk ve Suudi firmalar arasında çok sayıda anlaşma imzalandığı notu paylaşıldı.Bolat'ın, iki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istediğini söylediği belirtilerek, 'Şu anda 6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.' bilgisine yer verildi.Suudi Arabistan merkezli Arab News, Suudi Bakan Al-Hogail'in, İstanbul'da Türk iş liderleriyle bir araya geldiğini yazdı.Özellikle gayrimenkul geliştirme, altyapı projeleri ve akıllı şehirler alanlarında Ankara ile Riyad arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine dair planlar yapıldığının altı çizildi.