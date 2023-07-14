Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre hava sıcaklığının ise ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üstünde seyrettiği bu günlerde yurttaşların sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.Uzmanlar da kronik hastalar, yaşlılar ve bebekler gibi bazı grupların saat 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmamalarını öneriyor.İstanbul'a AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi. İki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, 'öğlen saatlerinde dışarı çıkılmama' uyarısı yaptı.Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcaklıkları nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar çıkabileceğini, söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirtti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgelerimizde hava durumu şöyle:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 42°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 43°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutluKASTAMONU °C, 34°CAz bulutluSİNOP °C, 29°CAz bulutluZONGULDAK °C, 32°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyorRİZE °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 32°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 32°CAz bulutluERZURUM °C, 28°CAz bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık