  • USD: 26,12 - 26,17
  • EURO: 29,16 - 29,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimler parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurt genelinde bugün yüksek sıcaklıkların etkili olması beklenirken günler öncesinden Meteoroloji ve valilikler yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Ekleme: 14.07.2023 - 09:34 Güncelleme: 14.07.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı
Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre hava sıcaklığının ise ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üstünde seyrettiği bu günlerde yurttaşların sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Uzmanlar da kronik hastalar, yaşlılar ve bebekler gibi bazı grupların saat 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmamalarını öneriyor.

İstanbul'a AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi. İki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, 'öğlen saatlerinde dışarı çıkılmama' uyarısı yaptı.

Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcaklıkları nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar çıkabileceğini, söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgelerimizde hava durumu şöyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 32°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 32°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık
Bakan Kacır: Her biri Togg büyüklüğünde en az 12 iş hedefliyoruz
Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…
Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…
Körfez'de gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti: Ekonomik bağlar gelişecek
CHP'li başkan Mehmet Murat Çalık rüşvetten ifade verecek
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
CHP yandaşı Levent Gültekin'den yeni açıklama: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı
İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam geldi
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi manşetlerde! Yunanistan o tarihe gözünü dikti: İki kelimeye dikkat çektiler
PKK'ya MİT darbesi! Sözde Özel Güç Hücresi Kandil Sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz etkisiz hale getirildi
Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu’ndan flaş gönderme: Değişim diyen Tanju Özcan’ı böyle ti’ye aldı!
ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri
Fransa'da yeni kriz! Macron'a 'Kesik parmak' gönderildi
Başkan Erdoğan deprem konutları için tarih verdi! 'Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti...'
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki! “Geçtik metroyu daha yürüyen merdivenleri bile çalıştıramadın!”
NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri
CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!
Tansiyon bir kez daha yükseldi! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na: 'Zekanızı konuşturmayı deneyin'
Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…

Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu