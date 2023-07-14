Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı
Meteoroloji'nin yayımladığı rapora ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimler parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yurt genelinde bugün yüksek sıcaklıkların etkili olması beklenirken günler öncesinden Meteoroloji ve valilikler yurttaşlara uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre hava sıcaklığının ise ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üstünde seyrettiği bu günlerde yurttaşların sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Uzmanlar da kronik hastalar, yaşlılar ve bebekler gibi bazı grupların saat 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmamalarını öneriyor.
İstanbul'a AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi. İki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, 'öğlen saatlerinde dışarı çıkılmama' uyarısı yaptı.
Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcaklıkları nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar çıkabileceğini, söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgelerimizde hava durumu şöyle:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 32°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 32°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık