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Kapıkule’de gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan arama sırasında, Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen tırın hangarında CNC makinesinde gizlenmiş 133 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekleme: 14.07.2023 - 10:42 Güncelleme: 14.07.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Kapıkule’de gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı
Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine geçiş verilmiyor...

Bu kapsamda her türlü çalışma yapılmaya devam ediyor.

Öte yandan sınırlarda da yapılan çalışmalarla her türlü uyuşturucu maddenin yurda girişine engel olunuyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, her geçen gün yeni bir başarılı operasyona imza atılıyor.

Türkiye'ye girerken yakalandı
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde yürüttükleri operasyonda Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen tır, x-ray tarama sistemine sevk edildi.

Aracın yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi neticesinde araç, fiziki kontrollerin yapılması amacıyla arama hangarına alındı.

Yapılan kontroller esnasında hassas burunlu narkotik köpeğinin aracın yükü olan CNC makinesi üzerinde yoğunlaşıp tepki vermesi üzerine, ekiplerce makine kapağı açıldı.

Makinenin içerisinde çeşitli bölgelerine gizlenmiş siyah naylona sarılı halde, şeffaf poşetler içinde yeşil renkte bitkiler tespit edildi.

133 kilogram esrar bulundu
Bitkilerden alınan numuneler test edilerek esrar cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Bulunan esrarın toplam 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilogram olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimatla uyuşturucu maddeye el konuldu.
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