Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde su samuru krizi yaşanıyor. Yaban hayatı yetkilileri, sörfçülerin sörf tahtalarını çalan ve agresif tavırlar sergileyen bir su samurunu yakalama çalışması başlattı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sörf tahtalarına binerek gezinen su samuru yetkilileri endişelendiriyor. Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Teşkilatı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, 841 kod numaralı su samurunun çevredeki insanlara karşı saldırgan tavırlar sergilemeye başladığı belirtildi.Independent'ta yer alan habere göre, eyaletteki Santa Cruz şehrindeki su samurunun, bu hafta en az 4 sörfçüye saldırıp tahtasını aldığı bildirildi. Sosyal medyada Native Santa Cruz adını kullanan fotoğrafçı Mark Woodward, su samurunun sörfçünün tahtasını çaldığı anların görüntüsünü Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.