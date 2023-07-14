Hakan Fidan, Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü

Türkiye'nin yeni dönemdeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi teslim alan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.Yeni dönemde de dış politikada önemli görüşmeler gerçekleşiyor.Hakan Fidan'ın son görüşmesi, Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo oldu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi.Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildiği bildirildi.Bakanlığın paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Cakarta'da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi.Dışişleri Bakanı Fidan'ın ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.