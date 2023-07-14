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Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava daha! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaretten yargılanacak

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın, ‘Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı’nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ederken yuhalanmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı konuşma yargıya taşındı. Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla, şüpheli İmamoğlu hakkında, “Kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava daha! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaretten yargılanacak
Ekleme: 14.07.2023 - 12:32 Güncelleme: 14.07.2023 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava daha! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaretten yargılanacak
Tuzla'da 25 Ekim 2022 günü 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmasından sonra Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın aracına gittiği esnada bazı vatandaşlarca yuhalanmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu konuyu konuşmasına taşımıştı. Bunun üzerine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı avukatları aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak İmamoğlu hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık, Yazıcı'nın şikayeti sonrası Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Yazıcı'nın suç duyurusunda 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı'nı yuhaladıklarını, yasal protesto ve eleştiri sınırını aşmak suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut fiil ve eylemlerde bulunduklarını belirttiği açıklandı.

"DEVLET ADAMINA YAKIŞIR HAREKET ETMEDİ"

Bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde konuşma yaptığının altı çizilen şikayet dilekçesinde yaşanan bu duruma, kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmasının aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığını, halkın saldırgan tavırlarını körüklediğini ve "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir" dediğini, devamında da, "Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" şeklinde konuştuğu yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, avukatı aracılığıyla sunmuş olduğu beyanına da yer verildi. Şüpheli İmamoğlu'nun müştekinin yuhalandığı sırada 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını, ortada detaylı savunma yapılacak bir durum olmadığını, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ettiği anlatıldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede, hakaret suçunun, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle, cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması da talep edildi. Savcılık, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik" ve "İftira" suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
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