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Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrası değişim tartışmaları başladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, genel başkanlığı bir türlü paylaşamadı. İkili arasında yaşanan kavga, İstanbul'a taşındı. Önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun destek bulmak için yaptığı hamleleri engellemeye çalıştı. Şimdi de CHP'li Arnavutköy İlçe Başkan Yardımcısı Bahtiyar Ergün sosyal medyadan sert bir çıkış yaptı. "İstanbul'da kurduğun imparatorluğu başına yıkacağız. Az kaldı" diyerek açık açık İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı… Partide kavganın seviyesi daha da arttı… İşte detaylar

Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…
Ekleme: 14.07.2023 - 10:21 Güncelleme: 14.07.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…
CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından sular durulmadı. Genel Merkez'de bir gün bile kriz eksik olmadı. Yenilginin faturası, Kemal Kılıçdaroğlu'na yazıldı…

13 yıllık genel başkanlığına sayısız yenilgi sığdıran Kılıçdaroğlu'na hem partiden hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı.

Seçim dönemi Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hevesine kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 29 Mayıs sabahı kazan kaldırdı. 'Değişim' çıkışı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açtı.

Daha önce 'baba-oğul' gibiyiz diyen ikili arasında koltuk kavgası tırmandı…

Seçimlerin ardından üç kez bir araya gelen İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi, savaş kızıştı.

Yaptığı açıklamalar ile Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü kesmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için kritik hamleler yaptı. Danışmanlarını ve MYK'yı değiştirdi, tamamen kendisine yakın olan isimleri atadı…

Ankara'da süren kavga, İstanbul'a da taşındı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Canan Kaftancıoğlu, "Ekrem Bey de genel başkanlıkla ilgili bir söz etmedi" diyerek İmamoğlu'nun adaylığını engellemeye çalıştı.

İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'ndan habersiz CHP'li ilçe başkanlarını toplaması ise tartışmayı artırdı. Son olarak ikili arasında 'erkeklik' kavgası çıktı.

Ekrem İmamoğlu, CHP toplantısında 'Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı farklı konuşurdum' diyerek salonu terk edince ortalık karıştı. Kaftancıoğlu ise İmamoğlu'nun bu çıkışını sosyal medyadan yanıtladı. "Zekanızı konuşturmanızı öneririm" diyerek sert bir mesaj yolladı.

İşte CHP'de yaşanan bu kavgada, parti Ekremci ve Kemalci olarak parçalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı tehlikede olduğu iddia edilen İmamoğlu ise önceki gün bir şok daha yaşadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Arnavutköy İlçe Başkan Yardımcısı Bahtiyar Ergün sosyal medya hesabından İBB Başkanı'nı hedef aldı.

Sosyal medyadan "İstanbul'da kurduğun imparatorluğu başına yıkacağız. Az kaldı ne kaldı ki birkaç ay" mesajı yayınladı.

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