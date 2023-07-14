Düzce'de feci kaza: Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü!

Düzce'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen polis, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzce'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Onur Turan (30) yönetimindeki 81 ACL 956 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Kuzey Çevre Yolu Muncurlu kavşağı mevkisinde sürücüsünün manevra yapması sonucu bariyere çarptı.Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü kaza yerine gelen polis, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.Yaşamını yitirdiği belirlenen Turan'ın cesedi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.