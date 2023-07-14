  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Düzce'de feci kaza: Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü!

Düzce'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen polis, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekleme: 14.07.2023 - 13:04 Güncelleme: 14.07.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Düzce'de feci kaza: Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü!Düzce'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Onur Turan (30) yönetimindeki 81 ACL 956 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Kuzey Çevre Yolu Muncurlu kavşağı mevkisinde sürücüsünün manevra yapması sonucu bariyere çarptı.

Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü kaza yerine gelen polis, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Turan'ın cesedi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Düzce'de feci kaza: Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ 4 Ekim’de hakim karşısına çıkacak
AK Partili Çankırı’dan Başkan Soyer’e: Biz hizmet ederiz siz şov yaparsınız
Orta kalibre top KIZILELMA ve ATAK-2'ye güç katmaya hazırlanıyor
Tanju Özcan partiden ihraç edileceğini öğrendi! Bu zevki onlara tattırmayacağım istifa edeceğim...
NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'ten terörle mücadele taahhüdü: Kendimizi buna adayacağız
Bakan Uraloğlu 15 Temmuz trenini uğurladı: Destanın hafızalara kazınması için bu gelenek sürecek
Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava daha! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaretten yargılanacak
Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! 'Tebrik ziyareti' adı altında pazarlık
İkinci el araç fiyatı '0' fiyatını geçemeyecek! Cezası büyük: Yeni düzenleme yarın devreye giriyor
Bakan Kacır: Her biri Togg büyüklüğünde en az 12 iş hedefliyoruz
Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…
Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…
Körfez'de gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti: Ekonomik bağlar gelişecek
CHP'li başkan Mehmet Murat Çalık rüşvetten ifade verecek
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
CHP yandaşı Levent Gültekin'den yeni açıklama: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı
İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam geldi
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi manşetlerde! Yunanistan o tarihe gözünü dikti: İki kelimeye dikkat çektiler
PKK'ya MİT darbesi! Sözde Özel Güç Hücresi Kandil Sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz etkisiz hale getirildi
Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı