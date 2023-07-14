CHP yandaşı Levent Gültekin'den yeni açıklama: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı

CHP yandaşı gazeteci Levent Gültekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Adaylığımı engelleme şansım yok' dediği iddiasına bulundu. Gültekin, Kılıçdaroğlu'na 'aday olmaması yönünde' yaptığı çağrıya, 'Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok' şeklinde yanıt aldığını aktardı.CHP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'İddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. CHP'de makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur.' denildi.Gültekin söz konusu iddialarını sürdürüp, 'Kılıçdaroğlu ile yüz yüze gelmeye hazırım' dedi.CHP yandaşı yorumcu, kendisine yöneltilen tepki ve yalanlamalara karşı bugün yeni bir video yayınladı. 'Kemal Bey'i bir el aday yaptı.' diyen Gültekin, 'Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor.' diye konuştu.Gültekin konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:'Bu arada 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir organizasyon boşlamış. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu eski RTÜK üyesi Onur Konuralp bu dörtlü her hafta kemal beyin evinde toplanıp adaylığını organize ediyorlar. Masayı nasıl kurgulayacağız, liderleri ve kamuoyunu nasıl ikna edeceğiz diye konuştular.Bunları anlattığım için Halk TV'deki programımı kaldırdılar. Tele 1 bu konuşmayı yaptıktan sonra bir hafta benim için karalama kampanyası yaptı. Sözcü ile anlaştım, programı iptal ettiler reklam yapmalarına rağmen.Benim anlattıklarım yalansa deli olmam lazım kendimi ortaya neden atayım. Böyle bir açıklama yaptım diyebilir mi.CHP'de bir çete var, Alevileri kullanarak ihaleleri alıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu onlar kontrol altında tutuyor.'