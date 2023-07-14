CHP'li başkan Mehmet Murat Çalık rüşvetten ifade verecek

İşadamı U.G, Beylikdüzü Gürpınar'daki 1293 Ada, 12 Parsel'deki 29 dönüm arazisini kat karşılığı anlaşma ile 650 dairelik dev bir proje için Gül İnşaat'a devretti. 2015'te inşaat başlarken Gül İnşaat yönetimi "Daire sayısını 650'den 850'ye çıkartacağız. Bunun karşılığında da Beylikdüzü Belediyesi'ne 13 daire vereceğiz" vaadiyle U.G'den 13 dairenin devrini istedi. U.G, 13 daireyi Gaziosmanpaşa Noterliği'nde, Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy İnşaat'a devretti.Kısa süre sonra verdiği 13 daireden 5'inin Gül İnşaat'a geri devredildiği anlayan işadamı U.G. dolandırıldığı düşüncesiyle, rüşvet çarkını anlatan iddialarıyla savcılığa dilekçe verdi.Dilekçede; "Şüpheli Mehmet Murat Çalık tarafından, projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, temel üstü vizesi bulunmamasına rağmen inşasının devamına göz yumulan projenin mühürlenmemesi, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilerek inşa alanının artırılması ve proje bitirildiğinde iskan alınabilmesi için, 13 adet bağımsız bölümün Şüpheli A. S'nin sahibi ve münferit yetkilisi olduğu Asoy İnşaat A.Ş. ticari unvanlı şirkete devri talep edilmiştir" denildi.Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, "Dolandırıcılık", "Rüşvet" ve "Nüfuz ticareti" suçlarından şüpheliler Mehmet Murat Çalık, Asoy İnşaat'ın sahibi A.S, Gül İnşaat yöneticileri A.G. ve Z.G. haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. U.G'nin avukatları bunun üzerine Bakırköy 5'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Ancak bu itirazlara da rağmen 2 Aralık 2021 tarihinde takipsizlik kararı verildi.Uğur Güngör'ün vekilleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy 5'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi daha önce verilmiş kararları kararla bozdu. Yargıtay kararında savcının görevini yerine getirmediğine yer verildi. Kararda "Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması gerektiği, aynı Kanun'un 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağı, aksi halde ise anılan Kanun'un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı Kanun'un kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği" ifadelerine yer verildi.Kararın devamında ise "Müştekinin İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, 1293 Ada, 12 Parselde yer alan 11. Mahalle Projesinin (konut ve ticaret merkezi kompleksi) inşasında hasılat paylaşımına ilişkin olarak meskenlerin ticari alan ve ofis olarak değiştirilmesi hususunda şüpheli ortakları A.G. ve Z.G. kanalıyla A.S. ile tanıştıkları ve tüm ruhsat işleri için Murat Mustafa Çalık ile birlikte işleri takip edecekleri, bunun karşılığında ise 13 adet bağımsız bölümün verileceği iddiasının bulunması karşısında; proje kapsamında alınan ruhsatlarında cins değişikliklerinin yapılıp yapılmadığı hususunda uzman heyet teşkil edilerek bilirkişi raporunun alınması ile şüpheli olarak adı geçen Murat Mustafa Çalık'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması ve Asoy İnşaat A.Ş ile imzalanan sözleşme uyarınca danışmanlık bedelinin 13 adet bağımsız bölüm olup olamayacağı hususunda ilgili meslek kuruluşundan ücret tespitinin yapılması ve soruşturmanın genişletilmesi gerektiği cihetle, itirazın kabulü ile soruşturmanın genişletilmesi yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir" denildi.