Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Temmuz Ayı 4'üncü oturumuna dakikalar kala personelin maaşları ve EYT'den emekli olan çalışanların haklarını ödemek için belediyeyi borçlandırmaya çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 7 bakanlıktan fazla bütçeye sahip olan ABB'yi nasıl iflasa sürüklediğini belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı mesaj ile kalem kalem anlattı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Yavaş'ın borçlanma talebine sert tepki gösterirken, 'Ortağı olduğunuz partilerin ilçe teşkilatlarına yaranmak için belediye bünyesine 18 bin 500 personel aldınız. Ayağınızı niye yorganınıza göre uzatmadınız. ABB'yi yandaş çiftliğine çevirdiniz. 25 yıl boyunca AK Partili isimler tarafından yönetilen ABB'yi toplamda 3 milyar 250 milyon borçla devir aldınız. 2019 yılında başkanlık koltuğuna oturduğunuzda ilk 100 günde 136 milyon bütçe fazlası verdik diyerek algıyı başlattınız. Yayınladığınız 100 gün kitapçığında ASKİ'nin toplam borcu 482 milyon, EGO'nun toplam borcu ise 3 milyar olarak görünüyor. Hani Allah'ın verdiği nimetten para kazanılmaz diyordunuz. Hani belediyenin kaynakları doğru kullanıldığı takdirde hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinizi söylüyordunuz' dedi.Yıl sonuna kadar devletten belediyeye en az 20 milyar TL daha kaynak geleceğini hatırlatan Özcan, 'Bu kaynakla memur maaşlarını rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Belediyeyi daha fazla borç batağına sokmanıza müsaade etmiyoruz. Bizden talep ettiğiniz borçlanma yetkisine AK Parti Grubu ret oyu verecek' dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden belediyenin zarar ettiğini ve personel maaşlarına yapılan zamların bütçeyi etkilediğini ifade eden Yavaş, personelin maaşlarını ödeyebilmek için belediyenin borçlanması gerektiğini vurgulayarak konunun ABB meclisinde görüşüleceğini belirtti.Göreve geldiği 4 yılda somut tek bir projesi olmayan algı operasyonları Ankara'yı yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı her programda 'ABB'nin doğru yönetildiği takdirde kaynak sıkıntısı çekmeyeceğini' ifade etmişti. Yavaş, şimdi de belediyenin büyük zarar ettiğini ifade ederek personel maaşlarına zam yapabilmek için belediye meclisinin borçlanma isteğini kabul etmesi gerektiğine değindi. Yavaş'ın ABB'nin resmi internet sitesinden yayınlattığı duyuruda, 'EGO'nun aylık zararı 300 milyon TL'ye yaklaşmıştır. ASKİ tarihinde ilk kez Meclis'te -5 MİLYAR TL bütçe yapılmıştır. Metro kesintileri artırılmıştır. Hal böyle iken, rutin işlerin devamı ve zorunlu olmamasına rağmen kötü ekonomik koşullarda yanınızda olmak adına yaptığımız maaş artışı çalışması diğer projelerimizi de etkileyecektir. Bu yüzden kredi çekmek zorunlu olmuştur.' ifadelerine yer verildi.Yavaş'ın beceriksizliğine tepki gösteren Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şöyle devam etti:'Ortağı olduğunuz partilerin ilçe teşkilatlarına yaranmak için belediye bünyesine 18 bin 500 personel aldınız. Bu personelin birçoğunun bankamatik personeli olduğunu herkes biliyor, Ayağınızı niye yorganınıza göre uzatmadınız. ABB'yi yandaş çiftliğine çevirdiniz. 25 yıl boyunca AK Partili isimler tarafından yönetilen ABB'yi toplamda 3 milyar 250 milyon borçla devir aldınız. 2019 yılında başkanlık koltuğuna oturduğunuzda ilk 100 günde 136 milyon bütçe fazlası verdik diyerek algıyı başlattınız. Yayınladığınız 100 gün kitapçığında ASKİ'nin toplam borcu 482 milyon, EGO'nun toplam borcu ise 3 milyar olarak görünüyor. Hiçbir ülkede ulaşım işletmeleri kâr etmez, kamu hizmeti kâr amacı gütmez, sistemli bir şekilde çalışarak bunu asgari düzeye indirir ve bu zararı hiç bir zaman çalışan personelin sırtına yüklemez. Hani Allah'ın verdiği nimetten para kazanılmaz diyordunuz. Hani belediyenin kaynakları doğru kullanıldığı takdirde hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinizi söylüyordunuz. Yılsonuna kadar devletten belediyeye en az 20 milyar TL daha kaynak gelecek. Bu kaynakla memur maaşının rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Bunca kaynağa bunca söze rağmen EGO Genel Müdürlüğü, 2020'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan tam 57 milyon 100 bin Euro'luk kredi aldı. Yetmedi Garanti Bankası'ndan vadesi 31 Aralık 2026'da dolacak olan 500 milyar liralık kredi kullandı. ASKİ de aynı şekilde Garanti Bankası'ndan, 5 yıl vadeli, 1 yıl geri ödemeli ve değişken faizli 350 milyar TL kredi çekti. Yine ASKİ üzerinden Denizbank'tan 500 milyon lira, Yapı Kredi Bankası'ndan 200 milyon lira, Türkiye İş Bankasından da 120 milyar kredi çektiniz. Bu kadar para toplayıp 4 yılda Ankara'ya tek bir çivi çakmadınız. Çalışanların hak ettiği parayı vermediniz. EYT'lilerin kıdem tazminatlarını ödemediniz. Ücretli öğretmenlerin haklarını dahi vermediniz.'31 Mart yerel seçimleri sonrası sözde tasarruf politikası uyguladığını iddia eden ve belediyeyi kar ettirdiğini söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş belediyeyi borç batağına sürüklediğini bu haliyle kabul etti. Belediye bünyesinde çalışan işçinin maaşına göz diken, EYT'den emekli olan personelin kıdem tazminatını ödeyemeyen, ücretli öğretmenlerin haklarını veremeyen Yavaş şimdi de 'Belediye büyük zarar etti. İşçiye zam yapabilmek ve insanların haklarını vermek için meclise belediyenin kredi çekmesi gerektiği teklifini sundu. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndan oluşan ABB'de belediyenin daha fazla borç batağına sürüklenmesine göz yumulmadı.