Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uluslararası suç örgütlerine yönelik 2 dfrklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Bakan Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6’sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum"