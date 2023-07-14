AK Partili Çankırı’dan Başkan Soyer’e: Biz hizmet ederiz siz şov yaparsınız

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir/Manisa sınırlarındaki Bozdağlar ile İzmir/Aydın sınırlarındaki Aydın Dağları'nda efelerin yaşadığı köy ve yaylaları birbirine bağlayan Efeler Yolu Kültür Rotası projesinin Ödemiş'e hayırlı olsun temennisinde bulundu. Açılış töreni öncesinde de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Ege Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Kültür Rotaları Araştırma Grubu (EÜ-KÜRAG) akademisyenlerinin yürüttükleri saha çalışmalarıyla belirlenen ve İzmir Valiliğine sunulan, İzmir Kalkınma Ajansı'nın da 3,2 Milyon TL ile desteklediği projede yer alan İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çeşitli STK'lardan oluşan paydaşların görmezden gelindiğine dikkat çeken Çankırı, 'Projenin fikir sahibi, Ege Üniversitesi olup projenin fizibilite çalışmaları için İzmir Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanmıştır.Fizibilite aşamasını takiben projenin gerçekleştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, Efeler Yolu Derneği ve İzmir Vakfı ortaklığı ile İzmir Kalkınma Ajansına başvurulmuştur. Başvuru olumlu değerlendirilmiş ve toplam bütçesi 3,2 Milyon TL olan proje için 2,3 Milyon TL mali destek İzmir Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Görüldüğü üzere, birçok devlet kurumunun katkısıyla hayata geçirilmiş bir proje söz konusudur ama lansmanı Büyükşehir Belediyesinin icraatı olarak yapılmaktadır. Açılış töreni programı yaparken projede emeği geçen kurum yetkililerinin uygunlukları alınmış mıdır yoksa tarafınızca tarih belirlenip emrivaki bir şekilde sadece davet mi edilmişlerdir? Sayın Soyer projelerde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları yok sayamazsınız. Siz hükümet merkezli hizmetlerimizi görmüyorsunuz ve dile getirmiyorsunuz ama biz anlatmaya, koşturmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Çakılı çiviniz yok ama hizmetlerimiz üzerinden caka satmayı çok iyi bilirsiniz Bu da bu hizmetin bir parçası. Hayırlı olsun inşallah.'AK Partili Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen kaleme aldığı mektubu hatırlatarak; 'Sayın Soyer mektubunuzda Cumhurbaşkanımızın 'muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği ve kucaklaşmayı yücelten bir anlayışla hareket ediyorum' sözlerini hatırlatmıştınız. Biz yine aynı çizgideyiz. Kucaklaşma dediğiniz kavram bizde öyle hesaba kitaba dayalı değildir. Hele insana hizmette sınırsızdır. Ancak siz görüyorum ki yapılan hizmetleri dahi kucaklayamıyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz. Bu yönetim anlayışı İzmir'e yakışmamaktadır' dedi.