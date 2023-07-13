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NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dünya medyasının gözü Türkiye'nin diplomatik kazanımlarında. İngiliz medyası "Erdoğan ülkesi için akıllı savaşıyor" derken Almanlar "NATO'nun yeni güçlü lideri Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 13.07.2023 - 10:54 Güncelleme: 13.07.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri
Rusya-Ukrayna Savaşı, İsveç'in üyelik süreci ve Çin'in artan etkisinin gölgesinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye'nin başarılı diplomasisi adeta damga vurdu. Dünya medyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve boyunca yürüttüğü başarılı diplomasiye ve Ankara'nın kazanımlarına dikkat çekti.

ABD / Business Insider: Erdoğan'ın sıkı bir pazarlık yaptığı ve büyük bir zafer elde ettiği yazıldı. F-16'ların yanı sıra Ankara'nın İsveç üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna vurgu yapıldı.

NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

İngiltere / Guardian: Analiz yazısında 'Erdoğan, Türkiye'nin çıkarları için akıllıca dövüşüyor' ifadesi kullanıldı. Analizde ayrıca 'Erdoğan'ın müzakere yöntemlerini takip eden herkes, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir koz ustası olduğunu ve son hamlesini yapmadan önce muhatabının en zayıf anını beklediğini bilir' denildi ve Türkiye'nin F-16, terörle mücadele ve son anda AB ile vizesiz seyahati ilerlettiği kaydedildi.

Almanya / Bild: NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü vurgulanırken, 'Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmadı', 'Biden'dan sonra en güçlü lider' ifadelerine yer verildi.

NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

Katar / Al Jazeera: 'Ankara, ABD'den F-16 satın almaktan Avrupa'nın Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmeye kadar uzanan kilit koşullarda destek aldıktan sonra Stockholm'ün hedefini destekliyor' denildi.

Fransa / Le Monde: 'Erdoğan kendini diplomatik oyunun merkezine yerleştiriyor' yorumunda bulundu.

İngiltere / Middle East Eye: 'F-16'lar ve Kanada'nın silah ambargosunun kaldırılması Erdoğan'ın onayını aldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Avusturya / Der Standard: 'Türkiye Cumhurbaşkanı güç siyaseti açısından çok iyi gol attı' dedi.

GÜCÜNÜN 3 NEDENI

Alman basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetini değerlendirdi. Gazeteler, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile iyi ilişkiler sürdüren tek lider olduğuna değindi. Siyaset Bilimci Prof. Peter Neumann, Erdoğan'ın güçlü olmasının 3 nedenini saydı. Neumann, 'Bunlardan ilki kazanılan seçim, ikincisi Karadeniz'de belirleyici rol alma, üçüncüsü ise Erdoğan'ın yıllar içerisinde NATO'da Ortadoğu İslam coğrafyası ile Türk cumhuriyetlerde güçlü konuma gelmesi' dedi.

NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

ABD'DEN F-16 AÇIKLAMASI: DESTEKLİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 'Türkiye'ye F-16 satışının 'ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu' söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de 'Türkiye'ye F-16 satışını destekliyoruz ve ulusal güvenlik danışmanının da söylediği gibi Kongre'nin kilit üyeleri tarafından onaylanması gereken bu satışı ilerleteceğiz' dedi.

NATO'DAN UKRAYNA'YA SOĞUK DUŞ

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde dün bir araya geldi. NATO liderleri, Ukrayna'nın üyeliğini koşullara bağladı, takvim vermedi. Zirveye katılan liderlerden olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise açıklamasında AB ve NATO'ya üyelik için reformları sürdürdüklerini vurguladı.

NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

RUSYA: 3. DÜNYA SAVAŞI YAKLAŞIYOR

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya silah yardımlarını artırma kararına tepki göstererek, 'Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor' dedi. 'Uluslararası ilişkileri yeni bir soğuk savaş olarak tanımlamıyoruz' diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 'Batı, Rusya'yı yenmeye çalışmaktan vazgeçene kadar Ukrayna Savaşı'nın bitmeyeceğini' söyledi.
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