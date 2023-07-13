  • USD: 26,11 - 26,16
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı

İstanbul’un en büyük sorunlarından biri haline gelen Haliç’in kirliği, bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Suyun rengi önce kahverengiye dönerken şimdi ise karardığı görüldü.

Ekleme: 13.07.2023 - 13:38 Güncelleme: 13.07.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı
İstanbul'un simgelerinden olan Haliç, bir kez daha kirlilikle gündemde.

Birçok kez kahverengiye bürünmesiyle anılan bölge, uzun çalışmalar sonucunda masmavi bir görüntüye kavuşmuştu.

Son hali ile yeniden İstanbulluları korkutmaya başladı.

Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salan Haliç, 'Altın Boynuz' olarak da biliniyor.

Şimdilerde ise kötü kokular ve çevre kirliliği ile anılan Haliç'in güzelliğinden eser kalmadı.

Haliç kararmaya başladı
Kirliliğe dair bir çözüm üretilmesi beklenirken içler acısı hali ise çevre duyarlısı vatandaşların adeta yüreklerini burktu.

Koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan Haliç kıyılarının büyük bir kısmı bu sefer siyaha büründü.

Daha önce de suyu kahverengiye dönmüştü.

'2 hafta içinde düzelecek' dendi
Haliç’te kirli olmasına rağmen su sporları yapılmaya devam edilirken, vatandaşlar da balık tutuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, daha önce Haliç'te alglerden dolayı renk değişikliği olduğu iddia edilmiş ve 2-3 haftaya düzeleceği açıklaması yapılmıştı.
Gözler Beştepe'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu’ndan flaş gönderme: Değişim diyen Tanju Özcan’ı böyle ti’ye aldı!
ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri
Başkan Erdoğan deprem konutları için tarih verdi! 'Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti...'
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki! “Geçtik metroyu daha yürüyen merdivenleri bile çalıştıramadın!”
NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri
CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!
Tansiyon bir kez daha yükseldi! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na: 'Zekanızı konuşturmayı deneyin'
NATO zirvesinin ardından ABD basınında Türkiye analizi: Tek vuruşta zafer
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu! Kim ne kadar alacak?
Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: Türkiye ihracatında bir ilk!
Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 sorusuna yanıt: Her zamankinden daha umutluyum
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneği...
Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor