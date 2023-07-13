Gözler Beştepe'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'de görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmenin saat 14.00'de başladı.



İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıkların ele alınacağı belirtiliyor.



Görüşmede ayrıca, tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımlar da istişare edilecek.



İki lider son olarak 21 Haziran'da Bahçeli'nin konutunda görüşmüştü.