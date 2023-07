Erdoğan-Miçotakis görüşmesi manşetlerde! Yunanistan o tarihe gözünü dikti: İki kelimeye dikkat çektiler

Yunanistan, günlerdir Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile başbakanları Kiryakos Miçotakis'in Lityvanya'nı başkenti Vilnius'taki görüüşmesini bekliyordu.Dün NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmenin iki taraf için de çok olumlu geçtiği bildirildi.Erdoğan ile NATO marjındaki ikili görüşmesinin iyi bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Miçotakis, 'Bugünkü görüşmemiz hem benim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin niyetimizi ve önümüzdeki aylarda nasıl hareket edip, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bir kez daha ortaya koydu.' diye konuştu.Miçotakis, Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında, Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:'Bu, Türkiye ile aramızdaki önemli sorunların sihirli bir şekilde çözüldüğü anlamına gelmez ancak her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini gösterdiğine inanıyorum ve bana göre bugünkü görüşmenin en önemli sonucu budur.'İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan görüşmeye ilişkin bildiride şu ifadelere yer verildi:'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius/Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya gelmişlerdir.Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır. İki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir.İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır.Söz konusu görüşme Yunan basınında da geniş yankı buldu. Öte yandan Atina hükümeti ve Yunan basını şu an için gözünü sonbahara dikmiş durumda.Haberlerde görüşmenin özellikle 'iyi iklim' içinde olduğu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde iki liderin de ortak dileğinin 'süreklilik' ile 'tutarlılık' olduğunda bahsedildi.Sonbaharda Selanik'te gerçekleşecek olan Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi'nden de bahseden Yunan basını masadaki konuların sivil koruma, eğitim, ekonomi, ticaret, enerji, çevre, kültür, turizm, Avrupa Birliği işleri, ulaştırma ve haberleşmenin olduğunu ifade etti.Aynı zamanda görüşmede bir güven ortamı oluşturmak istendiğine dikkat çekip Türkiye-Yunanistan ilişkilerini iyileştirebilmek için çaba sarf edilecek.