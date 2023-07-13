Canan Kaftancıoğlu’ndan flaş gönderme: Değişim diyen Tanju Özcan’ı böyle ti’ye aldı!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları hız kesmeden devam etti. Yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki bir an bile dinmedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısına hem partililerden hem de seçmenden destek geldi. Koltuk kavgasının sürdüğü partinin bölündüğü, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na destek verenler arasında gerilimin yükseldiği iddia edildi.CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na yaptığı çıkışlar nedeniyle disipline sevk edildi.Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına destek veren Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşe geçti. Dün akşam CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatarak Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineledi.Kılıçdaroğlu'nu emperyalist güçlere hizmet etmekle suçlayan Tanju Özcan, 'Tarihi çağrıda bulunuyorum diyorum ki aklını başına al Bay Kemal. Derhal istifa edeceğini açıkla' dedi.Ancak sözlerinden çok konuşma yaptığı otobüsteki yazım yanlışı daha çok gündemdeydi… Tanju Özcan'ın otobüsünün üzerindeki 'değişime sende katıl' yazısı dikkat çekti.Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan o yazıda, dahi anlamına gelen 'de' ekinin ayrı yazılması gerekliydi. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından ti'ye alınan Tanju Özcan'a eleştiriler gecikmedi.Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da hamle gecikmedi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Tanju Özcan'ı hedef alan gönderiyi beğendi.O gönderide, otobüsün üzerindeki yazım yanlışının fotoğrafının ve 'Değişime Türkçe öğrenerek başlamalısın' yazısı dikkat çekti.Parti içinde değişim tartışmalarına tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu, genel başkan olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile de ipleri koparmıştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun 'Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum' sözü üzerine sert bir açıklama yaptı. Genel başkanlık hevesine kapılan Ekrem İmamoğlu'nun kendisini hedef alan sözlerini şöyle yanıtladı:Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi 'errkek siyasetçilerin!' biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum.Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette…Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler!Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm:(Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz.Biz kadınlardan söylemesi.