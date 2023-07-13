  • USD: 26,11 - 26,16
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken yangınlara karşı tedbirler genişletildiği Kaz Dağları'nda, jandarma komando timleri 7/24 nöbet tutacak.

Ekleme: 13.07.2023 - 11:23 Güncelleme: 13.07.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor
Yaz aylarıyla birlikte orman yangınları da arttı...

Vatandaşın dikkatsiz kullanımı ve saldırılar sonrasında her yaz ormanlık alanlar kullanılamayacak hale geldi.

Bu karşılık yurdun her noktasında önlemler alınırken Balıkesir'de de orman yangınlarına karşı alınan önlemler artırılıyor.

Komando timleri nöbette
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Balıkesir genelinde yangınlara karşı tedbirler genişletiliyor.

Özellikle Kaz Dağları'nda, önemli bir orman varlığına sahip olan bölgede, jandarma komando timleri devreye girecek.

Komando Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri, hem yaya hem de araçlı olarak görev yapacak ve 7 gün 24 saat boyunca bölgede hazır bulunacak.

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Drone ile kontrol
Ayrıca jandarmaya insansız hava araçları da (Drone) bölgede uçuşlar yaparak izinsiz giriş ve çıkışları kontrol edecek.

Balıkesir'deki orman yangınlarının erken tespiti, yangınların önlenmesi ve hızlı müdahale için Jandarma Asayiş ve Komando Timlerinin aktif hizmet vermesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu ekiplerin yaya ve araçlı olarak bölgeyi sürekli gözetlemesi, yangınların başlaması durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlayacak.

Ayrıca yaptıkları denetimleri ile ormanlara izinsiz girişlerinde önüne geçilerek yangın riski minimuma indirilecek.

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Tüm önlemler alındı
Bunun yanı sıra, yangın gözetleme kulelerinin kurulması, yangın ekiplerinin güçlendirilmesi, yangın söndürme ekipmanlarının modernizasyonu, yangın helikopteri ve uçakları, yangın güvenlik şeritlerinin oluşturulması gibi diğer önlemler de Balıkesir'deki orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor.

Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı nedenlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle, toplumda yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılması da önem taşıyor.
Gözler Beştepe'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu’ndan flaş gönderme: Değişim diyen Tanju Özcan’ı böyle ti’ye aldı!
ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri
Başkan Erdoğan deprem konutları için tarih verdi! 'Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti...'
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki! “Geçtik metroyu daha yürüyen merdivenleri bile çalıştıramadın!”
NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri
CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!
Tansiyon bir kez daha yükseldi! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na: 'Zekanızı konuşturmayı deneyin'
NATO zirvesinin ardından ABD basınında Türkiye analizi: Tek vuruşta zafer
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu! Kim ne kadar alacak?
Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: Türkiye ihracatında bir ilk!
Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 sorusuna yanıt: Her zamankinden daha umutluyum
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneği...
Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor