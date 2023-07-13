Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Yaz aylarıyla birlikte orman yangınları da arttı...Vatandaşın dikkatsiz kullanımı ve saldırılar sonrasında her yaz ormanlık alanlar kullanılamayacak hale geldi.Bu karşılık yurdun her noktasında önlemler alınırken Balıkesir'de de orman yangınlarına karşı alınan önlemler artırılıyor.Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Balıkesir genelinde yangınlara karşı tedbirler genişletiliyor.Özellikle Kaz Dağları'nda, önemli bir orman varlığına sahip olan bölgede, jandarma komando timleri devreye girecek.Komando Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri, hem yaya hem de araçlı olarak görev yapacak ve 7 gün 24 saat boyunca bölgede hazır bulunacak.Ayrıca jandarmaya insansız hava araçları da (Drone) bölgede uçuşlar yaparak izinsiz giriş ve çıkışları kontrol edecek.Balıkesir'deki orman yangınlarının erken tespiti, yangınların önlenmesi ve hızlı müdahale için Jandarma Asayiş ve Komando Timlerinin aktif hizmet vermesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Bu ekiplerin yaya ve araçlı olarak bölgeyi sürekli gözetlemesi, yangınların başlaması durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlayacak.Ayrıca yaptıkları denetimleri ile ormanlara izinsiz girişlerinde önüne geçilerek yangın riski minimuma indirilecek.Bunun yanı sıra, yangın gözetleme kulelerinin kurulması, yangın ekiplerinin güçlendirilmesi, yangın söndürme ekipmanlarının modernizasyonu, yangın helikopteri ve uçakları, yangın güvenlik şeritlerinin oluşturulması gibi diğer önlemler de Balıkesir'deki orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor.Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı nedenlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle, toplumda yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılması da önem taşıyor.