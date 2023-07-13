Balıkesir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı ve yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botları (KB-4510, DEGAK-2) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.İkinci olayda ise Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.