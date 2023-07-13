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Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Aliyerlikaya, Van ve Şırnak Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 2 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 13.07.2023 - 15:11 Güncelleme: 13.07.2023 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonrası Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge komutanlıklarının emir ve komutasında Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde operasyon düzenlendi.

Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ve ANKA-S desteğiyle Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER), jandarma özel harekat ve komando timlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yerlikaya paylaşımda, "Operasyonu gerçekleştiren Jandarma'mızı tebrik ediyorum. Aziz milletimiz sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda operasyona ait görüntüler de yer aldı.
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