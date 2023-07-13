  • USD: 26,11 - 26,16
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aşık Veysel Ortaokulu öğrencilerinden bir E-Twinning projesi daha

Aşık Veysel Ortaokulu öğrencileri, TECHNOLOGYWORK adlı E-Twinning Projesi çalışmaları kapsamında, Web 2.0 araçlarıyla müzik yapma ve only tiyatro etkinliği gerçekleştirdi.

Ekleme: 13.07.2023 - 13:22 Güncelleme: 13.07.2023 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Aşık Veysel Ortaokulu öğrencilerinden bir E-Twinning projesi daha
Polonya, Yunanistan, Romanya ve Türkiye (Farklı illerden 7 Türk okul) ortaklığında gerçekleştirilen ve 84 üyesi olan proje kapsamında WEB 2.0 araçları ile çalışmalar yapıldı. Aşık Veysel Ortaokulu Müdürü Hamide Söyler danışmanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda, okul içinde uluslararası bazda farkındalık yaratıldı ve öğretmen ile öğrencilerin bu tür projelere ilgisi artırıldı.

Projede ayrıca öğrenciler farklı Web 2.0 araçlarının kullanımını öğrenerek diğer derslere entegrasyonu sağlandı. Zoom üzerinden farklı ülkelerden katılım sağlayan öğretmen ve öğrencileri ile yapılan only konuşmaları ile öğrencilerin hem yarışmalara olan katılımları arttırıldı hem de dil gelişimlerine olumlu katkı sağlandı.

Okul öğrencilerinin ortaklaşa hazırladıkları logo tasarımı da proje ortaklarınca yapılan anket sonucunda en yüksek puana aldı ve proje logosu olarak seçildi.

İşte proje logosu:

Aşık Veysel Ortaokulu öğrencilerinden bir E-Twinning projesi daha

Aşık Veysel Ortaokulu öğrencilerinden bir E-Twinning projesi daha






Gözler Beştepe'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu’ndan flaş gönderme: Değişim diyen Tanju Özcan’ı böyle ti’ye aldı!
ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri
Başkan Erdoğan deprem konutları için tarih verdi! 'Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti...'
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki! “Geçtik metroyu daha yürüyen merdivenleri bile çalıştıramadın!”
NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri
CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!
Tansiyon bir kez daha yükseldi! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na: 'Zekanızı konuşturmayı deneyin'
NATO zirvesinin ardından ABD basınında Türkiye analizi: Tek vuruşta zafer
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu! Kim ne kadar alacak?
Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: Türkiye ihracatında bir ilk!
Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 sorusuna yanıt: Her zamankinden daha umutluyum
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneği...
Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Balıkesir'de komandolar Kaz Dağları'nı yangınlara karşı koruyor

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor