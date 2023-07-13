Aşık Veysel Ortaokulu öğrencilerinden bir E-Twinning projesi daha

Polonya, Yunanistan, Romanya ve Türkiye (Farklı illerden 7 Türk okul) ortaklığında gerçekleştirilen ve 84 üyesi olan proje kapsamında WEB 2.0 araçları ile çalışmalar yapıldı. Aşık Veysel Ortaokulu Müdürü Hamide Söyler danışmanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda, okul içinde uluslararası bazda farkındalık yaratıldı ve öğretmen ile öğrencilerin bu tür projelere ilgisi artırıldı.Projede ayrıca öğrenciler farklı Web 2.0 araçlarının kullanımını öğrenerek diğer derslere entegrasyonu sağlandı. Zoom üzerinden farklı ülkelerden katılım sağlayan öğretmen ve öğrencileri ile yapılan only konuşmaları ile öğrencilerin hem yarışmalara olan katılımları arttırıldı hem de dil gelişimlerine olumlu katkı sağlandı.Okul öğrencilerinin ortaklaşa hazırladıkları logo tasarımı da proje ortaklarınca yapılan anket sonucunda en yüksek puana aldı ve proje logosu olarak seçildi.İşte proje logosu: