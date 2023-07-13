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Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…

Antalya'da tatilciler panik yaşadı. Suda gördükleri canlıyı köpek balığı sanıp taşladı… Ancak gerçek çok başka çıktı… İşte detaylar!

Ekleme: 13.07.2023 - 16:15 Güncelleme: 13.07.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…
Türkiye'nin konuştuğu olay, Antalya Kemer'de yaşandı. Kıyıya yaklaşan bir balık herkesi telaşlandırdı.

Yüzgeçleri su yüzeyinde görülen türü köpek balığı sanan sahildekiler, taşla uzaklaştırmaya çalıştı. Bu görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı.

Kıyıya yanaşan türün ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'mavi yelken balığı' olduğu anlaşıldı. Dron kamerası ile kaydedilen başka bir görüntüde de mavi yelken balığının sığ sularda yüzdüğü anlaşıldı.

Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…

KİMSEYE ZARARI YOK!

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'dünyanın en hızlı deniz canlısı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren mavi yelken balığının zararsız olduğunu, sahil bölgeleri ile sığ sularda nadir görülebildiğini açıkladı.

Vatandaşları balığa zarar vermemeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Gökoğlu, '2,5 metre boya ulaşabilen, kılıç balığına benzeyen, genellikle sırt yüzgeci suyun dışında, kuyruk yüzgecinin üst lopu da suyun dışında yüzen bir balık türü.

Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…

Bu balık, kıyılarımızdaki sardalya ve istavrit gibi balıklarla besleniyor. Akdeniz'de çok nadir görülen bir balık. Kimseye zararı olmayan bir balık türü. Vatandaşlarımız bunu gördüğü zaman köpek balığına benzetiyor.

Zaman zaman bu tür görüntüleri görüyoruz. Özellikle son zamanda, Mısır'daki köpek balığı vakasından sonra bir panik var. Dolayısıyla bu tür görüntüler vatandaşı paniğe sokuyor.

Aslında korkmaya gerek yok, zararsız ve kendi halinde bir balık türü. Vatandaşlarımız Antalya Körfezi'nde rahatlıkla denize girsin, korkmasınlar, bir sıkıntı yok' ifadesini kullandı.

Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…
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