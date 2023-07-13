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Antalya'da korkutan yangın: Faciadan dönüldü

Antalya güne yangın haberiyle uyandı. Sabah saatlerinde Kepez ilçesindeki evsel eşyaların satıldığı bir mağazada meydana gelen yangın hızla büyüyerek bahçe içerisindeki kamyona sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybının olmaması faciayı önledi.

Ekleme: 13.07.2023 - 13:23 Güncelleme: 13.07.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da korkutan yangın: Faciadan dönüldüAntalya'da evsel eşya satılan spot mağazada çıkan yangında, ikinci el mobilyalar, iş yeri arazisi içerisindeki konteyner ile kamyonet yandı.

Antalya'da korkutan yangın: Faciadan dönüldü




Yangın, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi'nde yer alan ikinci el mobilya ve evsel eşya satılan spot mağazasında meydana geldi.

200 metrekare alana sahip iş yerinde bulunan konteynerde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya'da korkutan yangın: Faciadan dönüldü

Ekipler, dışarıda bulunan mobilyalara da sıçrayan yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sırasında içeride bulunan iki köpeğin ise çevredekiler tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Antalya'da korkutan yangın: Faciadan dönüldü

Yangında konteyner ve onlarca spot malzemenin yanı sıra, bahçe içerisinde park halinde bulunan bir kamyonet de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adı öğrenilemeyen iş yeri sahibinin yangın esnasında dışarıda olduğu öğrenildi.

Çevrede korku ve paniğe yol açan yangında can kaybı ve yaralı yok.

Antalya'da korkutan yangın: Faciadan dönüldü

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