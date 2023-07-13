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Aldatıcı reklamlara 7 ayda yaklaşık 44 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, bu yılın yedi ayında aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 1109 dosya hakkında durdurma cezası verirken, 43 milyon 733 bin liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekleme: 13.07.2023 - 14:36 Güncelleme: 13.07.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Aldatıcı reklamlara 7 ayda yaklaşık 44 milyon lira cezaReklam Kurulu, 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılan toplantısında, yakın markajına aldığı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 adet dosyadan 80'i mevzuata aykırı bulunmuş olup söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6 milyon 70 bin 113 lira idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 6 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Böylelikle, yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam 1.253 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 43 milyon 733 bin 953 lira idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 34 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

Kurul'un 335 sayılı bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan ana vaat-istisna uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu ana vaat-istisna uyumsuzluklarının, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı, kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı gibi kampanyanın esaslı unsurlarına açık ve anlaşılır bir biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görülmektedir. Bu minvalde, çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında, kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulması yoluyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.
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