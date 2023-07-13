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ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri

Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı görüşmelerin detaylarını konuşuyor. ABD'den Almanya'ya birçok ülkenin basınında Başkan Erdoğan'ın zafer elde ettiğinden söz edilirken F-16 konusunda varılan sonuç, ABD'li senatörü rahatsız etti.

ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri
Ekleme: 13.07.2023 - 12:50 Güncelleme: 13.07.2023 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri
NATO Liderler Zirvesi'nde hiç kuşkusuz en önemli isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Zirve öncesi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirilen görüşmede alınan kararlar dünya gündemine otururken ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan toplantı da gündemi oldukça meşgul etti. Görüşme sonrası alınan kararlar ise bazı çevreleri rahatsız etti.

ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri

Yunan-Amerikan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Nicole Malliotakis, F-16 sözleşmesi için yeni şartlar konuşması gerektiğini öne sürdü.

Sözleşmede F-16'ların satılması halinde Doğu Akdeniz'de ABD'nin müttefiklerine karşı kullanılmamasını sağlayacak hükümler yer almasını öngören Malliotakis, Biden yönetimini de hedef aldı.

BİDEN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 uçaklarına sahip olmasının, 'ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu' belirtti.

ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri

Blinken, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-16 uçaklarının verilmesi ve bunun ABD Kongresi tarafından onaylanması hususundaki soruları cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı, 'Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır. İttifak genelinde yaptığımız şey, bu; ittifakı olabildiğince güçlü kılmak için tüm üyelerinin ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan emin olmak.' dedi.

ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri

Anthony Blinken, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Kongre'nin iki kanadından yapılan itirazların nasıl aşılacağı yönündeki soruya ise 'Bunlar bizim için her zaman ayrı konular olmuştur. İsveç'i NATO'ya sokma süreci, Türkiye'nin ilerlemeyi kabul etmesiyle devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin modernize edilmiş F-16'lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır.' diye cevap verdi.

Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu vurgulayan Blinken, 'Tüm NATO'nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir.' diye ekledi.

ABD'li senatörlerin F-16 hazımsızlığı bitmiyor: Skandal öneri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 30 Mayıs'ta, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına olduğunu' söylemişti.

Blinken, bazı Kongre üyelerinin İsveç'in NATO'ya katılımını F-16'lardaki ilerlemeye bağladığını, Kongre'nin 'tamamen eşit ve bağımsız bir hükümet organı olduğunu' ama kendi açılarından her iki konuda da mümkün olan en kısa sürede ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtmişti.


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