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Zirvede Zelenski'den flaş açıklamalar: Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın

Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Ukrayna lideri Zelenski flaş açıklamalarda bulunuyor. Zelenski, "Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın" sözlerine yer verdi.

Zirvede Zelenski'den flaş açıklamalar: Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın
Ekleme: 12.07.2023 - 13:09 Güncelleme: 12.07.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Zirvede Zelenski'den flaş açıklamalar: Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın
Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stolteberg, "Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın" sözlerine yer verdi.

"SİNYALLER ÇOK ÖNEMLİ"

Ukrayna lideri Zelenski flaş açıklamalarda bulunarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.Herkesin şunu anlamasını istiyoruz. Bizler medeni insanlarız. Ukrayna olarak topraklarımızda bir savaş varken NATO üyesi olamayacağımızın farkındayız. Ancak sinyallerin olması çok önemli. Ukrayna'nın bir üye ülke olması ile alakalı olarak çok fazla toplantı yaptık" dedi.

GÖZÜNÜ SAVAŞTAN SONRAYA DİKTİ

Zelenski ayrıca Rusya'nın savaşı sona erdiğinde Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını beklediğini söyledi. Zelenski konuyla ilgili "Savaştan sonra Ukrayna'nın NATO'da yer alacağından eminim. Bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMALAR

Stoltenberg de yapmış olduğu açıklamada, "Pek çok farklı açıdan toplantılar yapıyoruz. Alınan kararları bir arada alıyoruz" açıklamasında bulundu. Stoltenberg, Ukrayna'nın ittifaktaki gelecekteki üyelik statüsüyle ilgili devam eden müzakerelere rağmen, şu anda Batılı müttefikler için en acil görevin ülkenin Rusya'ya karşı savaş çabalarını desteklemek olduğunu söyledi.

UKRAYNA'YA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİLECEK

Stoltenberg, "Elbette garantiler, belgeler, konsey toplantıları önemlidir; ancak şu anda en acil görev Zelenski ve silahlı kuvvetleri için yeterli silah sağlamak" dedi.

Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in katılımında protesto ettikleri gibi Rusya, Ukrayna'yı da protesto edecek. Ancak Ukrayna kendi yolunu seçme hakkına sahip. Konsey için önemli olan şu: Katılımdan ziyade entegrasyon konusu önemli. Moskova'nın NATO'nun kimin üyesi olacağı konusunda bir kararı olamaz. Bugün aldığımız kararla Ukrayna'yı NATO'ya daha da yaklaştırıyoruz. Moskova buna karar verecek değil" dedi.
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