  • USD: 26,11 - 26,16
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir evdeki dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Kasadar'ın fidyeciler tarafından kaçırılarak öldürüldüğü belirtildi. Haberi duyuran Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, katil zanlısının yakalandığını ve cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü
Ekleme: 12.07.2023 - 23:16 Güncelleme: 12.07.2023 - 23:35 / Editör: Ozge Selin
Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce yapılan incelemede, dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü

Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh olduğu ortaya çıktı

Cesedin Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı.

Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, genç Muhammed'in fidyeciler tarafından kaçırıldığını ve öldürüldüğü söyledi.

Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü

Katil zanlısı cinayeti itiraf etti

Kurdaş yaptığı paylaşımda, 'Mustafa Kasadar Hocamızın oğlu Muhammed Nuh, elim bir cinayet sonucu Hakka kavuştu. Pazartesi 15.00'te kaçırılan Muhammed Nuh 19 yaşındaydı. Bugün 05.30'da fidye sürecinde yakalanan katil cinayeti itiraf etti. Bu büyük imtihanda Allah cc, Kasadar ailesine sabırlar versin.' ifadelerini kullandı.
Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 sorusuna yanıt: Her zamankinden daha umutluyum
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneği...
Zirvede Zelenski'den flaş açıklamalar: Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın
Vekiller izin almadan adım bile atamayacaklar: CHP'deki konuşma yasağı resmileşti
İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!
AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak
CHP'de hesap günü geldi çattı! İsyan ateşi genel merkeze sıçrayacak
İmamoğlu ipleri tamamen kopardı: Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum
Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler
Özcan’dan Son Uyarı: “Personelin Hakkını Verin Ankara'yı Kaosa Sürüklemeyin”
NATO Zirvesi'nde Zelenski'nin fotoğrafı dikkat çekti
Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor