Vahşi cinayet: Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh kaçırılıp öldürüldü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir evdeki dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Kasadar'ın fidyeciler tarafından kaçırılarak öldürüldüğü belirtildi. Haberi duyuran Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, katil zanlısının yakalandığını ve cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.Ekiplerce yapılan incelemede, dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi olduğu belirlendi.İncelemenin ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Cesedin Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı.Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, genç Muhammed'in fidyeciler tarafından kaçırıldığını ve öldürüldüğü söyledi.Kurdaş yaptığı paylaşımda, 'Mustafa Kasadar Hocamızın oğlu Muhammed Nuh, elim bir cinayet sonucu Hakka kavuştu. Pazartesi 15.00'te kaçırılan Muhammed Nuh 19 yaşındaydı. Bugün 05.30'da fidye sürecinde yakalanan katil cinayeti itiraf etti. Bu büyük imtihanda Allah cc, Kasadar ailesine sabırlar versin.' ifadelerini kullandı.